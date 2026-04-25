Raquel Arbaje dice esperan por estudio ambiental para ponderar explotación minera en San Juan

En momentos en que organizaciones populares de San Juan de la Maguana llaman a un paro de labores en contra de la explotación minera de oro y cobre en esa provincia, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, expresó que se está esperando el estudio de impacto ambiental para evaluar la factibilidad de la utilización de esos recursos.

En respuesta a un video de la periodista Laura Merán, quien se opone a la explotación, Arbaje aseguró que conversó con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, quien le indicó que el proyecto está en fase de estudio.

Expresó que todavía no se ha tomado una decisión, pues se espera el estudio de impacto ambiental; que, si “fuese factible, se discutiría, ya que aparentemente es un túnel soterrado y, si no hay contaminación en ríos, se podría ponderar”.

“Realmente eso está en fase de estudio, porque yo, al igual que tú, asustada, pensando que sería algo deplorable para el medio ambiente, y como matera del alma, pregunté. Me dijo que no se ha decidido nada, que hay que esperar los estudios de impacto. Que si fuese factible, se discutiría, ya que aparentemente es un túnel soterrado y, si no hay contaminación en ríos, se podría ponderar. Estoy atenta”, dice en la publicación de la cuenta de X.

En el video, Laura Merán clama por la compasión del presidente Luis Abinader y la primera Dama para que no se realice la explotación. Dice que la misma causaría que la provincia se quede sin agua.

Este lunes, 27 organizaciones populares están llamando a paralizar todas las labores de esa provincia en reclamo de que la empresa GoldQuest Mining Corp, bajo el nombre de Proyecto Romero.