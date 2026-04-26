Tras reapertura de DEA en RD, autoridades han incautado 2,381 paquetes de cocaína

El pasado 12 de marzo, la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, anunció la reapertura de la División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) tras un mes de cierre bajo una investigación por corrupción en contra de su supervisor Melitón Cordero.

Desde su reactivación hasta la fecha, esa entidad ha colaborado con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en tres incautaciones de más de 2 mil paquetes de cocaína.

En las operaciones han sido detenidas seis personas.

La detención del alijo más grande ocurrió el pasado 17 de marzo en la provincia Pedernales, donde se incautaron 1,707 kilogramos (1,7 toneladas métricas) de cocaína.

“Esta operación representa una de las mayores incautaciones de cocaína en la historia reciente de la República Dominicana y subraya la eficacia de la colaboración sostenida, basada en la inteligencia, entre los organismos policiales regionales e internacionales”, dijo la DEA en un comunicado el viernes 24 de abril.

La droga estaba en una embarcación de 32 pies de eslora, con dos motores de 250 caballos de fuerza. Esta cocaína estaba distribuida en 1,670 paquetes.

El pasado 16 de marzo, la DNCD también informó que, en colaboración con la DEA, incautaron 261 paquetes presumiblemente de cocaína en las costas de Baní, provincia Peravia. En la lancha donde se encontró la droga había dos hombres.

También en las costas de Baní, este sábado 25 de abril, la DNCD envió una comunicación en la que informaba de la incautación de 450 paquetes de presunta cocaína en colaboración con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.

En la interdicción se arrestó a cuatro venezolanos.

Los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.

El 12 de febrero de este año, Leah Campos anunció el cierre temporal de la DEA, luego de que se iniciara una investigación interna en la que se señalaba que su antiguo supervisor, Melitón Cordero, incurrió en corrupción y mala conducta.

La investigación arrojó que Cordero recibió 10,000 dólares en efectivo de una persona para tramitarle una visa.

Las autoridades indicaron que el agente presentó o aprobó unas 120 referencias de visas.

Cordero fue arrestado en Washington D.C por soborno y fraude de visas. Hasta el momento, es poca la información que se tiene sobre este caso.