Melitón Cordero, supervisor de la DEA en RD, agilizó al menos 119 solicitudes de visa

Melitón Cordero, de 47 años y agente especial supervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, durante su asignación en la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, “agilizó al menos 119 solicitudes de visa”, una de las cuales presuntamente fue fraudulenta, según explicó la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro en un comunicado.

Los documentos de acusación señalan que supuestamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener una visa de no inmigrante que les permitiría visitar los EE. UU. por un período temporal.

Cordero se habría reunido con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero.

De acuerdo al Departamento de Justicia, a menudo asesoraba “a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses”.

“Las presuntas acciones no reflejan a los miles de profesionales de la DEA que sirven honorablemente a diario desmantelando organizaciones criminales transnacionales y protegiendo a las comunidades nacionales e internacionales. Mantenemos firmes nuestro compromiso con el profesionalismo, la transparencia y el Estado de derecho”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole, en un comunicado publicado en el portal Web de la institución.

Melitón Cordero fue arrestado el jueves en Washington D. C. y acusado este viernes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Columbia.

En sus declaraciones, la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro señaló que a este hombre se le acusa de conspirar para cometer soborno y fraude de visas. El mismo habría participado en un esquema de soborno y fraude de visas estadounidenses.

“El pueblo estadounidense le confió a este individuo el fiel cumplimiento de sus funciones y la representación del Gobierno estadounidense en el extranjero como líder dentro de la DEA. Sin embargo, se le acusa de haber violado la ley, malversado esta confianza especial y socavado las prioridades migratorias del presidente. Este comportamiento por parte de cualquier funcionario del gobierno es inaceptable y no será tolerado”, declaró Jeanine Pirro en un comunicado de prensa enviado a Listín Diario.

Melitón Cordero estuvo asignado durante seis años a la Embajada de EE. UU. en la República Dominicana.

El documento establece que este caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Newark y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas (DEA).

El jueves la embajadora de EE. UU. en República Dominicana, Leah Campos, anunció el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo.

“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso”, indicó.

Luego la Embajada expresó que el cierre temporal de la oficina de la DEA tiene como objetivo permitir tiempo para una investigación interna de esta Embajada.

Ayer la embajadora Campos y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa, encabezaron la clausura del primer ciclo de entrenamiento para el “Equipo de Desmantelamiento de Laboratorios Clandestinos”, convirtiendo al país en el primero de la región en implementar esta iniciativa.