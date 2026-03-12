Embajadora de EEUU anuncia reapertura de su oficina de la DEA en República Dominicana

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció este jueves la reapertura de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Santo Domingo, un mes después de su cierre en medio de una investigación interna por corrupción.

La embajadora de los Estados Unidos, Leah F. Campos, afirmó en un comunicado que la oficina funcionará "bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción".

De acuerdo con Campos, este cierre temporal "envió un mensaje claro: la corrupción, o incluso su percepción, no tiene cabida en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro gobierno".

Estados Unidos "está plenamente comprometido con la colaboración que mantenemos con la República Dominicana en la continua e importante lucha contra los narcotraficantes, y sigo tan decidida como siempre a erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan el futuro de nuestros hijos", agregó.

Poco después de anunciarse el cierre de dicha oficina, se informó del arresto en Estados Unidos del supervisor de la DEA en República Dominicana, Meliton Cordero, acusado de soborno y fraude de visados.

En ese sentido, Campos informó en su comunicado de este jueves, en el que no se refirió a Cordero, que "mientras la investigación continúa y la justicia sigue su curso, los programas de visas y otros procesos internos están siendo auditados para asegurar que salgamos de este proceso más fuertes y resilientes".

"Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos. No permitiré que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen la misión y el trabajo vital de los hombres y mujeres que sirven en la DEA", añadió.

El Gobierno estadounidense ha valorado en reiteradas ocasiones la lucha contra las drogas del actual Gobierno de la República Dominicana, que el año pasado decomisó 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, en su lucha "sin precedentes" contra estas estructuras del crimen organizado, según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

En lo que va de año, las autoridades dominicanas han destruido al menos 6.000 kilogramos de drogas, en momentos en que EE.UU., desde agosto de 2025, ejecuta una operación de ataques contra lanchas rápidas, supuestamente que transportan droga, que salen de Suramérica y que el Gobierno de Donald Trump asegura tienen como destino su país.