PLD dice que el Gobierno obliga a parte de la población a hacer “ayuno intermitente”

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, aseguró que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha generado que parte de la población dominicana tenga que acudir al llamado “ayuno intermitente”, como consecuencia ante la falta de recursos para cubrir sus necesidades alimenticias básicas.

El también aspirante a la candidatura presidencial del PLD sostuvo que esta situación indica un deterioro en las condiciones de vida de los ciudadanos, por lo que consideró que la población no debe permitir que el PRM continúe en el poder más allá del 16 de agosto de 2028.

García afirmó que la mayoría de los dominicanos vive en un estado de “zozobra y estrés”, esto debido a lo que calificó como la incapacidad de las autoridades gubernamentales para enfrentar los principales problemas que incurren en el país.

Estas declaraciones fueron ofrecidas tras un encuentro sostenido por dirigentes del PLD y comunitarios de la provincia San Cristóbal.

Asimismo, señaló que en la mayoría de las ocasiones a muchas familias no les alcanza el presupuesto mensual para cubrir la canasta básica, atribuyendo la situación a los constantes aumentos en los precios de los alimentos.

El dirigente político recordó que, durante los gobiernos del PLD, según expresó, las familias podían alimentarse tres veces al día, mientras que ahora como mucho “mucha gente puede hacerlo una vez”.

García también criticó la gestión del actual gobierno, luego de asegurar que ha deteriorado servicios públicos como la salud, la educación, el sistema eléctrico y el sistema de emergencias 911, los cuales según su versión se encontraban en mejores condiciones anteriormente.