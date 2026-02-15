El agente Melitón Cordero, de la DEA, es dominicano y en 2024 Abinader emitió un decreto condecorándolo

En la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo reposa el decreto 520-24 en el que el presidente, Luis Abinader, otorga la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Melitón Cordero, quien hasta el jueves era supervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.

El reconocimiento se ejecutaba por “convertirse en el primer dominicano en ser supervisor de la DEA en la República Dominicana”.

Aunque no existen reportes oficiales del acto en que se realizó la entrega, el decreto se emitió el 11 de septiembre de 2024.

Decreto de condecoración a Meliton Cordero

“Se concede la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero, al señor Melitón Cordero, supervisor de la DEA en la República Dominicana”, dice el artículo primero.

Dentro de los considerandos, el Poder Ejecutivo especificaba que este hombre tenía un compromiso “excepcional e inquebrantable en la lucha contra el narcotráfico, que le atribuyen múltiples reconocimientos”.

“Los altos merecimientos del señor Melitón Cordero, en reconocimiento a sus aportes realizados en el combate contra el narcotráfico y sus delitos conexos, fortaleciendo la cooperación e integración de las agencias dominicanas que luchan contra el narcotráfico en el país”, establecía el segundo considerando.

Cordero fue arrestado el viernes en Washington D. C. acusado de conspirar para cometer soborno y fraude de visas.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso Listín Diario, este hombre de 47 años agilizó al menos 119 solicitudes de visa, “una de las cuales presuntamente fue fraudulenta”.

De acuerdo al relato, Melitón Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero.

También las autoridades de Estados Unidos señalan que a menudo asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.

Este caso es investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Newark y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas (DEA).

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, está a cargo del caso.

El jueves la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, informó que se cerraba la oficina de la DEA en Santo Domingo, porque la “corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro”.

“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso”, escribió en su cuenta de X.

Más adelante, The Associated Press comunicó que un supervisor de la oficina de la DEA en República Dominicana fue arrestado como parte de una investigación sobre el abuso de un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales.