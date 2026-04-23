COE aumenta a 11 las provincias en alerta amarilla, dos en rojo y 9 en verde

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) colocó a la provincia Samaná en alerta amarilla ante las posibles inundaciones, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra producto de una vaguada que afecta el país.

La entidad mantiene a 22 provincias en alerta: dos en roja, 11 en amarilla y 9 en verde.

En alerta roja se mantienen las provincias Puerto Plata y Espaillat. Mientras que, además de Samaná, en alerta amarilla están Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En alerta verde se encuentran las provincias San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Plata, Peravia y Sánchez Ramírez.

El COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Mapa del COE de las provincias en alerta del jueves 23 de abril a las 11:00 de la mañanaCOE

“Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. Muy especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalse está regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso a los bañistas al río Nizao, informó el COE.

En el boletín de las 11:15 de la mañana indicaron que existe un albergue habilitado en el que se encuentran tres personas. También hay 16 acueductos afectados que mantienen a 232,107.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la tarde de este jueves las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diferentes localidades.

“En horas de la noche, volverán las lluvias hacia sectores del litoral atlántico y en Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís”, dijo Indomet.