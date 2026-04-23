Romeo Santos une por primera vez a “Los Príncipes” Prince Royce y Frank Reyes durante concierto en NJ

Luego de la polémica por el mote de "El Príncipe", que utilizan Prince Royce y Frank Reyes, "El Rey" Romeo Santos unió por primera vez a los bachateros en un concierto.

La reunión de la "realeza de la bachata" tuvo lugar la noche de este miércoles 22 de abril en el Prudential Center de Nueva Jersey, como parte de la gira "Mejor tarde que nunca", de Royce y Santos.

Reyes salió al escenario como artista invitado e interpretó el tema "Payasos" junto a sus colegas.