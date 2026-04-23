IDEC
IDEC aclara sobre cifra publicada en relación con estudio de discontinuidad educativa
Estos datos corresponden al informe asociado estudio Discontinuidad Educativa en la educación secundaria en República Dominicana, presentado ayer.
La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) informó que la cifra correspondiente al número de desertores es de 32.6 % de los estudiantes de la cohorte analizada fue clasificado como desertor, equivalente a 52,925 adolescentes seguidos longitudinalmente desde su ingreso a primer grado de secundaria en el año escolar 2017-2018.
Estos datos corresponden al informe asociado estudio Discontinuidad Educativa en la educación secundaria en República Dominicana, presentado ayer.
“Deseamos amablemente precisar que dicha cifra no corresponde a la tasa de deserción escolar, por lo que su interpretación puede inducir a confusión en la opinión pública”, aseguró la entidad al referirse que el 52.9% de desertores no corresponde a lo establecido en su informe.
Asimismo, identifica importantes brechas: la deserción alcanza el 40% entre los hombres, frente al 24.8% entre las mujeres, mientras que la sobriedad al ingresar a secundaria incrementa de forma significativa el riesgo de abandono.
“Entendemos que probablemente la cifra de 52.9 % surge de una confusión entre el número absoluto de estudiantes que salieron del sistema educativo dominicano sin concluir su Secundaria (52,925) y un porcentaje”, agregó.
Para fines de verificación y consulta pública, el informe completo y la presentación oficial del estudio se encuentran disponibles en: https://idec.edu.do/publicaciones/estudios