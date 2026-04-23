Lluvias y advertencias por oleaje peligroso este jueves

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves se espera que la incidencia de una vaguada y un sistema frontal al norte del país continúen generando aguaceros en algunas provincias en horas de la mañana.

En ese sentido, estas lluvias se pronostican sobre Puerto Plata, Espaillat, Santiago, Monte Cristi, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Para la tarde, el Indomet precisa que estas lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Elías Piña, Monte Plata, Hato Mayor, entre otras provincias.

Volviendo las lluvias en horas de la noche, especialmente en el litoral atlántico y en Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica permanecer en puerto desde la bahía de Manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), debido al viento y olas anormales.

Ante estas condiciones meteorológicas, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico sobre algunas provincias.

En alerta se encuentran San Cristóbal, Samaná, Elías Piña, Valverde, Duarte, San Juan, Santiago Rodríguez y el Gran Santo Domingo.

Mientras que en aviso mantienen a Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel y María Trinidad Sánchez.

Se espera que estas lluvias se mantengan por las próximas 48 horas, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 22 provincias en alerta por las lluvias; entre estas, Puerto Plata y Espaillat en alerta roja; en alerta amarilla se encuentran Monte Cristi, Santiago, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

En tanto, en alerta verde se encuentran Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Valverde, San Juan, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Monte Plata y Peravia.