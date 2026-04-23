Promipyme entrega RD$90 millones en créditos a microempresarios de Santo Domingo Este

Este jueves fueron entregados RD$90 millones en créditos a 250 microempresarios de Santo Domingo Este, por el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana empresa (Promipyme).

En la actividad estuvieron presentes el director general de la entidad, el economista Fabricio Gómez Mazara, junto al viceministro de Fomento a las Mipymes, Jorge Morales.

Gómez Mazara resaltó que los recursos son brindados con suma transparencia, tras seguir el mandato del presidente de la Republica, Luis Abinader, de mantener invariables las tasas de interés de los productos financieros de la institución.

“Ver a nuestros clientes y clientas escuchar lo que piensan, para tomar decisiones públicas acertadas. Para mí, de verdad, constituye un honor venir y ver cómo los microempresarios y emprendedores siguen siendo el arma productiva de la economía dominicana. El 96% del tejido productivo nacional lo constituyen las micro, pequeñas y medianas empresas y son las que generan el 62% de los ocupados”, comentó para todo el público presente.

Asimismo, enfatizó que realizar este tipo de entregas de cara a la comunidad constituye el mayor ejercicio de transparencia.

“Cumpliendo con la Ley 488-08 que crea Promipyme, estamos llevando el crédito donde vive la gente, escuchando sus necesidades para tomar decisiones acertadas”, expresó.

Asimismo señaló que el 58 % de los créditos atribuidos en esta jornada están destinados a negocios liderados por mujeres, como parte de una política pública impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.