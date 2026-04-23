¿Qué leen tus celebridades favoritas? Recomendaciones literarias en el Día Internacional del Libro

El mes de abril celebra la literatura convirtiendose en la época perfecta para recordar por qué los libros son parte indispensable de la cultura.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo declaró en 1995. Específicamente este jueves 23 de abril es el Día Internacional del Libro y Derecho de Autor.

Famosos del mundo del espectáculo han demostrado su gusto por los libros y han recomendado obras literarias en entrevistas o redes sociales.

Dua Lipa

La cantante Dua Lipa (Estados Unidos). EFE/ Angel ColmenaresEFE

Dua Lipa, estrella pop estadounidense, tiene un club de literatura con sus amigas donde leen y comentan sus obras favoritas. La cantante disfruta compartir con sus fanáticos los libros que le gustán a través de su cuenta de Instagram.

Entre sus sugerencias literarias se encuentran: ‘La mala costumbre’, de Alana S. Portero; 'No digas nada', de Patrick Radden Keefe (reconocida como una aclamada obra de ficción); y “Cien años de soledad”, del literato colombiano, Gabriel García Márquez.

Sarah Jessica Parker

La actriz Sarah Jessica Parker ARCHIVOEFE

La reconocida actriz de la serie “ Sex and the city”, Sarah Jessica Parker, no solo ama los libros; es editora literaria en su sello SJP for Hogarth, donde elige las obras que irán a publicación.

Sarah Jessica Parker ha creado un renombre entre la literatura estadounidense moderna que la llevó a participar como jueza de los premios Booker en 2025, y contó todo el proceso en entrevistas periódicas a lo largo del año para el periódico “New York Times”.

Dentro de los libros que recomendó en esa temporada está: The Land in Winter, del cual dijo: "Este libro es realmente especial. Es tan evocador y tiene una especie de elegancia”.

Anna Wintour

Anna Wintour.Archivo AP

Una de las eminencias del mundo editorial en la moda, Anna Wintour, ha recomendado, durante varias entrevistas, un clásico romántico de Jane Austen, “Orgullo y prejuicio”, libro que reconoce es su favorito.

Will Smith

Will Smith.foto: afp

“El príncipe del rap” habló del libro “El alquimista” escrito por Paulo Coelho . En una entrevista, el actor se refirió a esta obra como un libro que lo identifica: “Habla sobre el universo al completo, contenido en un grano de arena, y eso es algo con lo que siempre me he identificado”, explicó Smith.

La actriz británica Emma Watson. Efe. justin lane

Entra a la lista de recomendaciones de la aclamada actriz Emma Watson, reconocida por ser la niña más inteligente de Hogwarts, Hermione Granger, está “El principito” del autor Antoine de Saint-Exupéry en una entrevista para New York Times.

Rosalía

Imagen de Rosalía en el videoclip de "La Perla".foto: fuente externa

Rosalía, la cantante de “Con altura” expresó que “leer es una forma de preparar el alma para cantar”; uno de los escritos que leyó para preparar su último álbum de estudio, “Lux”, fue a Santa Teresa de Ávila; dijo que sus palabras la acompañaron durante la composición del disco.

"Su forma de entender el amor y la entrega me impactó profundamente", dijo la cantante en las ruedas de prensa que proporcionó en el media tour del disco.

Natalia Lafourcade

La cantautora mexicana Natalia Lafourcade.Instagram

La cantante mexicana de “Hasta la raíz”, Natalia Lafourcade, hizo mención del libro “El camino del artista” de Julia Cameron en una entrevista para Woman Times y resaltó que esta obra literaria la apoyó en un tiempo muy difícil de su vida.