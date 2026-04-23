Dan prórroga al MP para presentar acusación contra militar acusado de muerte de joven Perla Yokasta

La jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, otorgó un plazo de dos meses al Ministerio Público para concluir las investigaciones y presentar el acto conclusivo en contra del mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa Arismendy.

El oficial es el principal imputado por la muerte de la joven Perla Yokasta Santos Pacheco, un hecho de sangre que conmocionó al sector Los Guandules en diciembre de 2025.

La magistrada acogió el pedimento de los fiscales del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), quienes solicitaron la extensión del plazo bajo el argumento de que aún está pendiente la entrega del informe oficial de la necropsia por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

A esta solicitud se sumaron los abogados de la parte querellante, Narciso Martínez Castillo y Orlando Vegazo, quienes representan a los familiares de la víctima y consideraron pertinente el tiempo adicional para garantizar una acusación robusta.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el suceso ocurrió en la Avenida Francisco del Rosario Sánchez.

Santos Pacheco se desplazaba como pasajera en una motocicleta conducida por Merlin Rodríguez Jiménez, acompañada también por una prima adolescente.

Sin que mediara palabra o razón aparente, el imputado Mesa Arismendy realizó un disparo con su arma de reglamento y el proyectil impactó a la joven directamente en la cabeza, causándole la muerte.

Según el Ministerio Público, testigos presenciales y cámaras de seguridad captaron al militar caminando por la zona con el arma en la mano tras el incidente.

"El proyectil impactó a Santos Pacheco en la cabeza. Luego el imputado siguió caminando, siendo visto por un testigo en la zona", señala parte del expediente presentado por la fiscalía.