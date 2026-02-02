Ejército detiene a haitiano por caso de muertes de mujeres en la zona fronteriza

El Ministerio de Defensa informó que miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) apresaron, el pasado 27 de enero, a un haitiano por su presunta vinculación a hechos criminales ocurridos en territorio haitiano.

Según comunicaron, la captura fue realizada mientras miembros del Ejercito patrullaban las inmediaciones del río Macasías, en la provincia Elías Piña, situada en los alrededores del territorio haitiano.

Se trata de Chin Laduse, quien fue localizado oculto entre matorrales a orillas del referido río, acompañado de un menor de edad, también haitiano, a quien señaló como su hijo.

La nota indica que las informaciones ofrecidas por el propio extranjero a los miembros de la patrulla actuante, él se ocultaba por temor a represalias, ya que en su país de origen es señalado por su presunta vinculación con hechos criminales relacionados con la muerte de varias mujeres, cuyos cuerpos habrían sido encontrados decapitados en el cauce del referido río.

De acuerdo con la nota de prensa enviada por la Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto (J-5) del MIDE, Laduse habia afirmado que como consecuencia de dichas acusaciones, una turba habría incendiado su vivienda en Haití.

Tras el arresto, ambos extranjeros fueron trasladados bajo custodia militar a la Fortaleza La Estrelleta del ERD, donde fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM) para fines de registro biométrico y los procedimientos correspondientes, previo a su entrega a la Policía Nacional de Haití (PNH), conforme a los protocolos de cooperación binacional.

El Ministerio de Defensa reafirma que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia, control y seguridad que ejecutan las Fuerzas Armadas en la franja fronteriza, en apoyo a las autoridades nacionales y en estricto cumplimiento de la ley, contribuyendo a la preservación del orden, la seguridad y la soberanía nacional.