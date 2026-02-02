Habrían sido asesinadas en Haití las mujeres, cuyos cadáveres fueron hallados en la frontera

Varias mujeres fueron asesinadas y sus cuerpos encontrados en ellas inmediaciones del río Macasías, tanto en el lado haitiano como dominicano, en la fronteriza provincia de Elías Piña.

Se informó que las víctimas son de nacionalidad haitiana.

Aunque hay ambigüedad en la cantidad de mujeres ultimadas, pues un reportaje del medio Panorama, primero en dar a conocer la información, dice que fueron cinco las fallecidas.

Mientras que el vocero policía, Diego Pesqueira, en su informe preliminar, dijo que son tres las víctimas.

El oficial dijo que todas fueron ultimadas en Haití y lanzadas al río, cuya corriente habría arrastrado al territorio dominicana el cadáver de una de ellas, en diciembre pasado.

Sostuvo que la Policía dominicana abrió una investigación.