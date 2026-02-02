Las engañaban por Facebook y las robaban, así operaba banda que mató a mujeres en zona fronteriza

Las autoridades dominicanas investigan una serie de crímenes contra mujeres haitianas cuyo patrón revela un modus operandi basado en engaño, abuso y violencia, según confirmó a LISTÍN DIARIO una fuente vinculada a la investigación.

Los hechos, de acuerdo con la Policía Nacional, ocurrieron en territorio haitiano, aunque uno de los casos tiene implicaciones jurisdiccionales para República Dominicana.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó este lunes que se trata de mujeres que fueron ultimadas en Haití y luego lanzadas al río Caña, que divide a ambos países.

Precisó que hasta el momento ninguno de los casos se ha registrado oficialmente en suelo dominicano.

“Son situaciones de mujeres que han sido ultimadas en el vecino Haití. Son lanzadas al río Caña, que divide nuestro país con el vecino Haití”, dijo Pesqueira en rueda de prensa.

“Estamos trabajando al menos un caso, que es el que tenemos, que correspondió a nivel jurisdiccional a República Dominicana”, agregó.

Las investigaciones se realizan en coordinación con las autoridades haitianas, indicó Pesqueira.

“Hay personal nuestro que ha estado haciendo entrevistas, que ha estado entrevistando personas del lado haitiano y se está trabajando, se está avanzando en este caso, ya oportunamente podemos dar mayores detalles”, dijo.

El modus operandi

Según una fuente relacionada con el caso, los individuos buscados por las autoridades contactaban a mujeres haitianas a través de la red social Facebook.

Les ofrecían supuestos viajes ilegales “con todo incluido”, incluyendo la promesa de pasaportes y facilidades para salir de Haití.

Convencidas, las víctimas permanecían varios días con sus captores. Luego eran despojadas de sus pertenencias, abusadas sexualmente y asesinadas: eran decapitadas y sus cuerpos lanzados al río Caña.

Durante los levantamientos, las autoridades observaron al menos tres cuerpos sin vida. Dos fueron hallados en las aguas del lado haitiano y uno en territorio dominicano.

La fuente identificó a uno de los hombres buscados como Yancle Shadel, de nacionalidad haitiana, quien es señalado como parte de este esquema criminal.

Una persona detenida

Más temprano, el Ministerio de Defensa informó sobre la detención de un ciudadano haitiano presuntamente vinculado a estos hechos.

El pasado 27 de enero, miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) apresaron a un nacional haitiano durante un patrullaje en las proximidades del río Macasías, en la provincia Elías Piña, zona fronteriza con Haití.

El detenido fue identificado como Chin Laduse, de nacionalidad haitiana. Fue encontrado escondido entre matorrales a orillas del río, acompañado de un menor de edad, también haitiano, a quien identificó como su hijo.

De acuerdo con las autoridades, Laduse declaró que se ocultaba por temor a represalias, ya que en Haití es señalado por su presunta vinculación con la muerte de varias mujeres encontradas decapitadas en el cauce del río.

También afirmó que, tras estas acusaciones, una turba habría incendiado su vivienda en su país de origen.

Ambos fueron trasladados a la Fortaleza La Estrelleta del ERD y puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM) para el registro biométrico y su entrega a la Policía Nacional de Haití, a fin de que responda por las acusaciones en su contra.