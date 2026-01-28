Soltero, viudo, militar, casado o divorciado, documentos requeridos para la nueva cédula

La nueva cédula en República Dominicana ya es una realidad, incluso el presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, ejercen sus derechos ciudadanos con ella.

Para tener este documento de identidad y electoral, con tecnología avanzada y con mayor seguridad, más de nueve millones de dominicanos mayores de 16 años deben cumplir con una serie de requisitos.

Estar bien informado antes de acudir a un centro de cedulación para la captación de los datos biométricos facilita que, en una sola visita, concluya el proceso y reciba su nuevo plástico.

Es por ello que, Listín Diario está publicando una serie de informaciones, basada en los requisitos que establece la Junta Central Electoral, para que cada ciudadano sepa las documentaciones requeridas y pueda tener una cédula actualizada con dirección, estado civil, ocupación y todos los datos personales.

Para cambiar dirección, que es un dato imprescindible en la cédula de identidad y electoral para asignarle el colegio más cercado y en las elecciones pueda ejercer el voto, el ciudadano debe aporte documentos que justifiquen ese requerimiento como: factura de luz, agua, teléfono, cable, colegio y otros servicios.

Contrato de alquiler de vivienda u otros documentos que prueben la residencia del ciudadano en la dirección que afirma tener.

“En caso de no tener los documentos citados anteriormente, el ciudadano deberá suministrar copia de cédula de la persona con quien vive y copias de uno de los documentos anteriormente citados, teniendo en cuenta que esta es el o la titular de esa dirección y beneficiaria de los servicios contratados”.

Estado civil

Si va a cambiar de soltero a casado o viceversa, las actas originales, copia u hoja de consulta con el número de caso, son indispensables.

En su cédula actual dice casado, pero eres soltero o viudo (a) y quiere que así lo indique tu nuevo documento, debes llevar al centro de cedulación el original o copia de acta de divorcio u hoja de consulta con número de evento; en caso de viudez, original o copia del acta de defunción u hoja de consulta con número de evento en caso de que el cónyuge haya fallecido.

Si nunca se ha casado

En caso de que su cédula figure como casado y nunca haya contraído matrimonio, para que el nuevo documento no tenga ese error, necesitaría un acta notarial de soltería, legalizada por la Procuraduría General de la República. Además, necesita una certificación de soltería emitida por la Dirección de Registro Civil.

Cédula de civil luego de haber sido militar

El interesado debe llevar a la JCE acta de nacimiento, certificación de baja original de la institución castrense a la que pertenecía, firmada y sellada por el director de Recursos Humanos y con no más de 30 días de haber sido emitida.

En caso de pensión, llevar documento original de la institución castrense a la que pertenecía, firmada y sellada por el director de Recursos Humanos que estuvo al momento de ser emitida la misma.

Para que la cédula diga militar

Lo primero es que un militar, para que su cédula lo identifique como tal, ya que no puede votar en las elecciones, debe acudir a la JCE uniformado.

También llevar acta de nacimiento u hoja de consulta con número de evento, puede ser una copia y “certificación original de ingreso de la institución castrense a la cual pertenece, firmado y sellado por el director de Recursos Humanos de dicha institución”.