Carlos Alcaraz no jugará el Abierto de Francia por lesión en la muñeca derecha

Carlos Alcaraz no podrá jugar en busca de un tercer título consecutivo del Abierto de Francia debido a una lesión en la muñeca derecha.

Alcaraz, número 2 en el ranking, publicó en X el viernes que tampoco jugaría el previo Abierto de Italia, en Roma, que también conquistó el año pasado.

El astro español se lesionó este mes en el Abierto de Barcelona durante su victoria en primera ronda. Se retiró al día siguiente.

Se bajó del Abierto de Madrid de esta semana y asistió a los Premios Laureus del Deporte Mundial en la capital española el lunes con la muñeca inmovilizada. Alcaraz fue nombrado deportista mundial del año.

Alcaraz confirmó que no iría a París después de someterse a más pruebas médicas el viernes.

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros”, escribió en X.

“A la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, añadió.

Alcaraz comenzó el año en una forma sensacional. Venció a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia, convirtiéndose en el hombre más joven de la historia en conquistar los cuatro títulos grandes del tenis.

Desde entonces solo ha ganado un título —el de Doha en febrero— y se quedará sin trofeos en los principales torneos sobre arcilla. Perdió la final de Montecarlo ante Jannik Sinner a comienzos de este mes y cedió el número 1 del ranking a su rival italiano.

El año pasado, Alcaraz venció a Sinner en las finales de Italia y Francia, donde salvó tres puntos de partido en un épico duelo. Luego, Alcaraz perdió la final de Wimbledon ante Sinner antes de volver a derrotarlo en la final del Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz se había expresado pesimista sobre la condición de la muñeca durante la gala de los Premios Laureus al señalar que quería ser cuidadoso en su recuperación.

“Tenemos una carrera muy larga, de muchos años por delante, y forzar en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros”, dijo. “No tengo miedo de saltarme lo que me tenga que saltar”.

El Abierto de Italia comienza el 6 de mayo. El Abierto de Francia lo hace el 18 de mayo.

Será el segundo grande que Alcaraz se pierde en su carrera. No pudo competir en el Abierto de Australia 2023 debido a una lesión en la pierna derecha. Tras lo que sería una ausencia de dos meses, Alcaraz reaparecería en el circuito para la gira en césped que se disputan en junio y julio que culmina con Wimbledon.

La baja de Alcaraz permitirá a Sinner afianzarse como el número uno del ranking, ya que Alcaraz perderá los 3.000 puntos que sumó por sus conquistas de Roma y París el año pasado.