Criterios de cedulación para nuevos inscritos: menores, exconvictos y residentes exterior

Si eres menor de edad, con 16 o 17 años, por supuesto necesita la cédula de identidad y electoral para fines de estudios y otros trámites, pues la Junta Central Electoral (JCE) publicó los requisitos que debes tener para obtener el nuevo documento, físico y digital.

Estos adolescentes no podrán ir solos a la captación de datos, cuando inicie el proceso, después de 12 de abril, ya que es indispensable acudir con uno de los progenitores u otro tutor.

No obstante, si los padres han fallecido, la JCE pide evidencias que continuación podrá conocer junto a los demás requisitos.

Boleta para fines de cédula original.

La tipificación sanguínea aunque es importante, pues si las personas tienen un accidente de tránsito con facilidad se puede saber a qué grupo sanguíneo pertenece para fines de transfusión, pero no indispensable para obtener el nuevo documento de identidad.

Los adolescentes de 16 y 17 años, requieren presencia de uno de los padres. y estos deberán aportar original o copia de cédulas de identidad, de ambos lados y bien legibles.

En caso de que los padres estén fallecidos, aportar los siguientes documentos: copia de acta de defunción de uno de los padres, copia de cédulas de sus hermanos o de otros parientes.

Presencia de un tutor

En caso de que ambos padres no puedan estar presentes por diferentes causas (viven en el exterior, están desaparecidos o fallecidos), el solicitante deberá estar acompañado por uno de sus abuelos aportando la cédula de identidad y electoral de uno de sus padres o un acta de defunción si es el caso y la cédula de identidad y electoral de uno de los abuelos o tutor legal debidamente certificado.

“Puntualizamos de que se debe comprobar que los padres no han sido localizados o que fallecieron. Se le deberá realizar entrevista al menor en presencia del tutor y aportar documentos a los fines de vincular los familiares. Se propuso que se pudiera identificar estos casos con un sello, para que podamos conocer que el encargado del centro realizó el proceso de lugar. Si es posible presentar hermanos o tíos que no sean tutores legales” resalta la JCE.

En caso de que no se cumpla con esos requerimientos, el menor deberá presentarse al centro con hermanos mayores de edad que tengan cédula de identidad y electoral.

“En caso de que no se consigne el número de cédula de uno de los padres en el acta de nacimiento y este tenga una cédula generada, el centro de cedulación para garantizar de que el documento le corresponde al solicitante, procederá a solicitar la cédula de identidad y electoral al ciudadano para el escaneo y validación de esta”.

En adición a los requisitos establecidos para la inscripción de nuevos inscritos, deberá aportar lo siguiente:

Nuevos inscritos de 18 a 24 años

¿Tienes entre 18 y 24 años, pero nunca ha obtenido tu cédula de identidad y electoral? Para ti hay requisitos específicos que debes conocer antes de acudir a un centro de cedulación para que capten tus datos biométricos.

En caso de que estuviera privado de libertad debe aportar carta de libertad del recinto penitenciario o de la Procuraduría General de la República.

Para los que viven fuera de República Dominicana, debes demostrar que resides en el extranjero, “aportar copia de pasaporte o documento certificado por el consulado en caso de que no tenga pasaporte, carta de ruta o alguna identificación que tenga una fotografía que se visualice nombre del inscrito donde se demuestre que vive o vivió en el exterior”.

Si no tienes justificación para carecer de cédula

En caso de carecer de motivos para no estar cedulado, la JCE exige que aportes documentos de los hijos o certificado de nacido vivo, a los fines de verificar con que nombre el inscrito ha hecho vida civil.

“En caso de no tener hijos, aportar documento de estudios o cualquier otro documento donde se pueda verificar nombre del inscrito, ejemplo el acta de bautismo. Documentos que puedan aportar donde se pueda confirmar el vínculo familiar”. Igual deberá llevar al centro la cédula de identidad de familiares directos para hacer cerco fami