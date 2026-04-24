Fracasa nuevamente la designación de primer ministro en Irak

La principal coalición chiita de Irak fracasó nuevamente este viernes en su intento de encontrar un candidato a primer ministro, tras la intensa presión de Estados Unidos para impedir el nombramiento del ex primer ministro Nuri al Maliki.

Los líderes del Marco de Coordinación, que formaron una alianza de facciones chiítas con mayoría en el Parlamento, se reunieron tres veces esta semana sin éxito.

Tras una reunión el viernes que no arrojó resultados, fue programada otra para el sábado con el fin de decidir sobre el candidato a primer ministro, según informó la agencia oficial de noticias INA.

En enero, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con retirar su apoyo a Bagdad si Nuri al Maliki, considerado cercano al vecino Irán, regresaba al poder.

Maliki se negó a dimitir en ese momento, respaldado por el Marco de Coordinación.

Sin embargo, la situación se ha complicado aún más con el estallido de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, cuando grupos proiraníes lanzaron ataques contra intereses estadounidenses desde Irak en respuesta a los bombardeos a Irán iniciados por Estados Unidos e Israel.

El 11 de abril, el Parlamento eligió a Nizar Amedi como presidente, quien teóricamente tiene 15 días para nombrar a un primer ministro del bloque mayoritario parlamentario.

Varios nombres circulan como posibles candidatos, incluyendo al primer ministro interino Mohamed Chia al Sudani, al jefe de inteligencia Hamid al Shatri y a Bassem al Badri, quien preside un comité encargado de impedir que los miembros del Partido Baaz de Saddam Hussein ocupen cargos públicos.

Según el sistema de reparto de poder en Irak, el cargo de primer ministro lo ocupa un chiita, la presidencia del Parlamento un sunita y la presidencia, un cargo en gran medida puramente formal, un kurdo.

Desde la invasión liderada por Estados Unidos que derrocó a Saddam Hussein en 2003, Irak ha intentado mantener un delicado equilibrio entre sus lazos con Estados Unidos y su estrecha relación con Teherán.