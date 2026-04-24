Los precios de los combustibles se mantendrán sin variación, anuncia el Gobierno

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, anunció que para los días del 24 de abril al 1 de mayo los precios de los combustibles continuarán sin variación.

“Los combustibles esta semana van a permanecer intactos”, pronunció tras salir del acto de rendición de cuentas del alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio.

El anuncio se posiciona en la segunda semana consecutiva donde los hidrocarburos se mantienen invariables luego de que, ante las alzas que experimentan el petróleo y sus derivados en el exterior, según explicó la entidad estatal, el Gobierno destinara para los días 18 al 24 de abril RD$ 1,153.8 millones en subsidio de combustibles.

De esta forma, los precios asignados en esa fecha serán utilizados en esta última semana, donde la gasolina premium se venderá a RD$314.10 por galón, gasolina regular, RD$294.50 por galón, gasoil regular, RD$246.80 por galón y el gasoil óptimo, RD$266.10 por galón.

Durante aquella semana también se dispusieron rebajas en los combustibles de menor uso como el avtur: RD$318.65 por galón baja RD$38.66, kerosene, RD$360.00 por galón baja RD$41.90, fuel oil #6, RD$182.98 por galón baja RD$12.90 y el Fuel Oil 1%S RD$206.06 por galón baja RD$12.32.

El gas licuado de petróleo (GLP) mantiene su precio de RD$137.20 por galón