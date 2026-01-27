Hasta Abinader tenía soltero en la cédula ¿Qué hacer para que el nuevo documento esté actualizado?

¿Su cédula de identidad dice estudiante, siendo usted técnico o profesional; o soltero aun teniendo años de casado?, pues el nuevo documento de identidad tiene todos los datos actualizados y esos serían errores del pasado. ¡Claro! usted debe proporcionar las documentaciones a la Junta Central Electoral (JCE), incluida el acta de matrimonio y títulos de graduación.

Este lunes, República Dominicana estrenó una nueva cédula de identidad y electoral, más moderna, con más de 100 elementos de seguridad y un chip electrónico integrado.

Los primeros en recibirlo fueron el jefe de la nación Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje. ¿Y qué creen?, sus viejas cédulas también tenían un error, decían solteros, pese a ambos tener 30 años de casados.

El presidente Abinader, con el documento en manos, se lo mostró a la prensa y resaltó que: “Hay un cambio ahora, es que estoy casado, en la otra decía soltero”. Igual pasó con su esposa, que el documento de identidad no establecía que su estado civil es casada.

La JCE cambió la fecha, y es a partir del 12 de abril, cuando se celebran los 103 años de la fundación de ese órgano electoral, que iniciará el procedimiento de captación de datos y entrega de la nueva cédula en el territorio.

Ya la JCE inició el proceso de captura de datos biométricos y personales para la renovación de la cédula de identidad y electoral, con empleados de esa institución. Luego de la entrega del documento al presidente Abinader, continúan la captación de datos con los senadores, diputados, peloteros, empresarios, académicos, jueces y otros.

Para la ciudadanía en general comenzará en el país a partir del 12 de abril y para la diáspora en mayo próximo. Es un proceso paulatino, por lo que el documento actual sigue vigente.

La pareja presidencial muestra sus nuevas cédulas, con el dato de casadosJosé Alberto Maldonado

Además del plástico puede ser digital

La cédula nueva ofrecerá la opción a la población de crear un documento digital que podrá utilizar para diversas funciones.

Según precisó la JCE, la identidad digital podrá ser utilizada por los usuarios en el sector financiero para recibir datos verificados, sin necesidad de documentos físicos.

La tecnología: la JCE elabora una aplicación tecnológica que cual estará disponible en las plataformas App Store de Apple y Google Play de los dispositivos Android, para estos fines.

Un requisito para tenerla digital, según la propia Junta, es que el ciudadano tenga primero la cédula física.

