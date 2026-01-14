Desapariciones, muertes, prófugos, estafas y hackeo: El historial de intervenciones del FBI en RD

¿Ayuda la integración del FBI a esclarecer hechos delictivos y desapariciones en República Dominicana? Todo indica que sí.

Aunque se desconocen las circunstancias en las que se amerita su participación, el equipo castrense dominicano ha recurrido en diversas ocasiones al apoyo internacional para desenredar las investigaciones.

Incluso, en los últimos años, el FBI ha sido parte de las pesquisas de desapariciones, estafas y hackeos, lavado de dinero, muertes, extradiciones y la captura de prófugos en el país. Algunos resueltos, otros sin concluir.

Esta es una recopilación de hechos que han culminado en investigaciones en las que el FBI se ha involucrado.

Brianna Genao: Catorce días esperando su regreso

Brianna Genao, de 3 años, desapareció en un abrir y cerrar de ojos de la comunidad de Barrero, Puerto Plata, en plena víspera de Año Nuevo.

Tras la similitud con los últimos casos de desaparición registrados en el país, el nivel de búsqueda para dar con el paradero de la pequeña se ha intensificado.

Autoridades investigan hallazgo de nueva evidencia en caso de niña Brianna Lea también

Todas las autoridades dominicanas la buscan. Desde el Ministerio Público, Policía Nacional, unidades Dintel y SWAT, unidad canina, drones, Defensa Civil, Ejército, Rescate Ámbar y el 91.

Sin embargo, luego de catorce días de búsqueda, con la esperanza de su regreso, no se hizo esperar más para acudir al apoyo internacional. Este miércoles, unidades caninas del FBI y la INL de la Embajada de Estados Unidos se unen a la investigación de la menor. Reinician la búsqueda y las entrevistas.

Operación Discovery 3.0

La Operación Discovery 3.0, una red internacional de robo de identidad y lavado de dinero que estafó a ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro a través de plataformas digitales.

Principal imputado en operación Discovery 3.0 fue acusado de la muerte de mujer en 2024 Lea también

Decenas de personas figuraban como implicados de la estructura criminal. De estos, debido a su “cooperación en el proceso”, cinco negociaron con las autoridades y se libraron de penas severas. Una parte del resto fue extraditada a los Estados Unidos y otra cumple prisión en RD.

Esta red fraudulenta fue desmantelada en el 2025. Se ejecutaron un total de 34 allanamientos distribuidos entre Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.

La investigación se desarrolló con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y la cooperación del Buró Federal de Investigaciones.

Sudiksha konanki: La hindú que no dejó rastros

Sudiksha Konanki, de 20 años, de origen indio y residente en Estados Unidos, desapareció la madrugada del 6 de marzo de 2025 mientras caminaba en la playa del Hotel Riu Punta Cana, provincia de La Altagracia.

A dos meses de la desaparición de Sudiksha Konanki, todavía hay preguntas sin respuestas Lea también

Según reseñas periodísticas, la última vez que fue vista la joven llevaba puesto un bikini de dos piezas marrón, unos pendientes redondos grandes, tobillera de metal en su pierna derecha, pulseras amarillas y de acero en su mano derecha y otro brazalete multicolor en su mano izquierda.

A pesar de que Konanki no ha sido encontrada y su investigación quedó suspendida, la joven fue buscada por mar y tierra con equipos de alta tecnología. Aquí, el FBI también se involucró.

Hackeo en la cuenta de Abinader

El 17 de marzo de 2024, la cuenta de la red social X del presidente de la República, Luis Abinader, fue hackeada por un “grupo anónimo de hackers”.

Gobierno está trabajando con el FBI para resolver hackeo a cuenta de X de Abinader Lea también

Esa noche los ciberdelincuentes llegaron a realizar tres publicaciones, una a las 10:17 de la noche, otra a las 10:20 y una a las 10:36.

Sin embargo, aunque nunca se reveló quiénes estaban detrás de estos ataques, la ayuda del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos sirvió de mucho. El FBI recuperó la cuenta del mandatario.

Leomar Valdés Martínez: Prófugo de EE.UU.

A la edad de 80 años fue arrestado Leomar Valdés Martínez, de nacionalidad cubana. Era buscado desde el año 2005 por las autoridades norteamericanas por los cargos de asesinato y lavado de activos.

Prófugo del FBI, residió en el país por más de una década Lea también

Valdés Martínez residió en el sector Filiú en San Pedro de Macorís por más de una década y llevaba una vida normal, según testimonios de los vecinos.

Sin embargo, no fue hasta el 2015 que el imputado fue apresado por un operativo encabezado por el FBI, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) y la Policía Nacional.

Operación Miller

Tras la operación Miller, Estados Unidos entregó a República Dominicana 21 objetos que datan de la era precolombina y fueron adquiridos y llevados de manera ilegal por Don Miller.

EE.UU. devuelve a República Dominicana 21 piezas taínas incautadas por el FBI Lea también

Sin embargo, estos bienes culturales fueron decomisados en 2014 por el FBI, organismo que también recuperó una colección privada de más de 7,000 objetos de diversas culturas del mundo.

La entrega de las piezas fue realizada en un acto encabezado por la exministra de Cultura dominicana, Milagros Germán, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Robert W. Thomas.

Muerte de seis turistas en 2018

En el 2018, seis turistas hospedados en distintos hoteles del país fallecieron por intoxicación de bebidas.

Los vacacionistas eran: Yvette Monique Sport, de 51 años, David Harrison, de 45, Robert Wallace, de 67, Miranda Schaup-Werner, de 41, Nathaniel Edward Holmes, de 63, y Cynthia Ann Day, de 49.

El misterio que rodea la muerte de seis turistas en hoteles de RD Lea también

Debido a las similitudes aparentes entre sus muertes, sus familiares sugirieron que están relacionadas.

Es así como el Departamento de Estado de los EE.UU. entró en la escena de la investigación para ofrecer un mayor análisis de toxicología. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los resultados de la investigación.