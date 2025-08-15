Principal imputado en operación Discovery 3.0 fue acusado de la muerte de mujer en 2024

El principal imputado en la operación Discovery 3.0, Óscar Manuel Castaños García, alias Castaños García, de 33 años, señalado como el líder de la banda que se dedicaba a estafar personas mayores en Estados Unidos, fue acusado de ser responsable de la muerte de una mujer ocurrida en enero del 2024 en Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Maribel Núñez, de 17 años, oriunda del municipio de Cotuí de la provincia Sánchez Ramírez, quien se desplazaba en una motocicleta junto a otra persona, cuando ambos fueron impactados por un vehículo Mercedes Benz, el cual era conducido a alta velocidad por Castaño García, en un hecho ocurrido en Cabarete.

El imputado fue arrestado el pasado martes por miembros del Ministerio Público en medio de los operativos realizados en Santiago y Puerto Plata, tras figurar como el líder de la banda en la acusación contra 13 dominicanos emitida por la Fiscalía de Massachusetts en Estados Unidos.

De estos, seis residen en el país, incluidos dos que regresaron a la República Dominicana tratando de evadir a la justicia estadounidense; mientras los otros cinco residen en Norteamérica y, de estos, solo dos cuentan con estatus legal.

Asimismo, el Ministerio Público arrestó junto a Castaños García a Joel José Cruz Rodríguez, alias “Paflow”, de 33 años; Edward José Puello García, de 44 años, y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, de 41 años, quienes serán extraditados a Estados Unidos.

Operación Discovery 3.0

En el pasado, el Ministerio Público arrestó a más de 30 personas vinculadas a una red dedicada al mismo tipo de estafa.

En total, esta última investigación identificó a más de 400 víctimas con una edad promedio de 84 años, incluyendo al menos 50 en Massachusetts, y más de $5 millones en pérdidas.

Estos centros de llamadas operaban en Santiago y Puerto Plata y, para realizar las llamadas, los integrantes de la red, que hablaban inglés, poseían guiones de las cosas que debían decirles a los abuelos.

De acuerdo a la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Massachusetts, Castaños García gastó las ganancias de la estafa de los abuelos en mejoras a su casa y en compras de lujo, incluyendo el barco; además, utilizó las ganancias de la estafa de los abuelos para vivir cómodamente en República Dominicana.

