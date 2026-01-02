Miembros de la JCE, Abinader, legisladores y servidores públicos recibirán nueva cédula desde este mes

A través de sus redes sociales, la Junta Central Electoral (JCE) presentó el calendario de entrega de la nueva cédula de identidad y electoral que iniciará a partir de este mes de enero de 2026.

Aunque para la ciudadanía en general el proceso está pautado para iniciar el próximo 8 de abril, la JCE empezará con la entrega del documento este mes de enero, en un acto oficial, el próximo 26 de enero, día del Natalicio de Juan Pablo Duarte, al presidente Luis Abinader.

Anterior a esto, desde el 8 de enero, el órgano electoral iniciará la captura para sus miembros, así como la “entrega posterior”.

Aunque no especificaron el día, desde febrero a marzo se estará entregando la nueva cédula de identidad y electoral a los senadores, diputados, presidentes, secretarios y delegados de organizaciones políticas.

Además, jueces de altas cortes y miembros titulares de órganos constitucionales; comunicadores, deportistas, empresarios, representantes de la sociedad civil, religiosos, académicos, entre otros.

También en esa fecha, febrero y marzo, la JCE expresó que se realizará un proceso de captura a servidores públicos y privados pertenecientes a entidades con fines y sin fines de lucro, “previamente aprobadas por el pleno” con una “entrega posterior”.

El proceso de captura y entrega física de cédulas en todo el territorio nacional por mes de cumpleaños de cada ciudadano, iniciará el 8 de abril y finalizará el 31 de marzo de 2027.

Años de vigencia

Con la entrega de este nuevo documento, las personas de 18 a 35 años obtendrán la cédula con una vigencia de 12 años; las de 36 a 60 años, con vigencia de 16 años, y los de 61 o más, se les vencerá el documento a los 20 años.

“Nunca coincidirá ni con el año electoral, ni con el año preelectoral, ni con el año postelectoral”, informó Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la JCE, en una de las intervenciones que ha realizado para hablar del documento.

Luego de concluido el proceso, la Junta Central Electoral socializará con todos los sectores “sobre todo los que tienen que ver con la infancia” para la entrega del documento de identidad a niños de 12 a 15 años.