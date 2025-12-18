A partir de abril 2026, la JCE iniciará entrega de nueva cédula a nivel nacional

La población dominicana podrá realizar el proceso de renovación de su cédula a partir del 8 de abril del próximo año.

Así lo informó el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) al presentar este jueves el cronograma que implementará para sustituir el documento vencido.

Antes de que la ciudadanía en general pueda participar en el proceso de captación de datos y recibimiento del nuevo plástico, la JCE estableció que el presidente Luis Abinader será el primero en recibirlo el 26 de enero de 2026.

Luego, le seguirán al primer mandatario los senadores, diputados, magistrados del Poder Judicial, delegados políticos, deportistas, empresarios, religiosos, académicos, entre otras personalidades, quienes serán citados entre febrero y marzo.

Será exactamente el 8 de abril, siete días después de Semana Santa, cuando el órgano electoral realizará en todo el territorio la captura de datos personales y la posterior entrega sin clasificar previamente quiénes serán atendidos.

La JCE aclaró que los ciudadanos podrán desarrollar la solicitud cuando se encuentren en el mes de su nacimiento.

Dominicanos en el exterior

Mientras que para la diáspora dominicana, la JCE precisó que será el 8 de abril cuando los diputados de ultramar, diplomáticos, representantes de los partidos políticos, entre otras personalidades, tendrán acceso a gestionar el documento.

Para los dominicanos en el exterior que no tengan una de las funciones antes mencionadas, la institución comunicó que deberá solicitar a partir de mayo una cita en las sedes electorales cercanas en su país de residencia.

Fecha límite

Según informaciones oficiales, los dominicanos que habitan en las 32 provincias del territorio nacional tendrán hasta marzo de 2027 para disponer del nuevo documento y los ciudadanos del exterior hasta el 21 de enero de 2028.

El presidente de la JCE, Román Jaques Liranzo, expresó que estas fechas de corte fueron seleccionadas para evitar que surja un conflicto con el padrón electoral, ya que ambos serán dispuestos en las elecciones internas de las organizaciones políticas.

Además, Liranzo advirtió que la cédula actual, elaborada en 2014, solo podrá ser utilizada de manera oficial hasta el 31 de marzo de 2027.

Liranzo aprovechó su intervención para recordar que el tiempo hábil del nuevo documento será el siguiente:

la vigencia de la cedula

La institución informó los rangos de edad y el periodo de vigencia que tendrá el documento:

De 16 a 18 años de edad: vencerá a los 18 años de edad.

18 a 35 años: 12 años de vigencia.

36 a 60 años: 16 años de vigencia.

61 años en adelante: 20 años de vigencia.