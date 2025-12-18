Estos son los usos digitales que tendrá la nueva cédula

La Junta Central Electoral (JCE) informó este jueves que a partir del 8 de abril del próximo año iniciará el procedimiento de captación de datos y entrega de la nueva cédula en el territorio nacional.

Además de sustituir el plástico vencido, el órgano electoral le ofrecerá la opción a la población de crear un documento digital que podrá utilizar para diversas funciones.

Según precisó la JCE, la identidad digital podrá ser utilizada por los usuarios en el sector financiero para recibir datos verificados, sin necesidad de documentos físicos.

Asimismo, los ciudadanos podrán validar ante las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) servicios médicos y prescripciones de medicamentos.

Mientras que en el sector comunicaciones estará habilitado para los servicios de "activación y portabilidad", así como "verificarse de forma segura en plataformas digitales".

Los dominicanos también podrán presentarla como método de verificación de identidad en procesos de inscripción educativas, emisión de diplomas y títulos digitales, firma de contratos laborales, validación al comprar y arrendar propiedades.

¿Cómo obtenerla?

La JCE comunicó que elabora una aplicación tecnológica, la cual estará disponible en las plataformas App Store de Apple y Google Play de los dispositivos Android.

El presidente de la JCE, Román Jacques Liranzo, aclaró que para solicitarla, los ciudadanos deberán tener antes el formato físico.

"Primero en físico y luego digital, la cédula digital no es una moda, ni un lujo", precisó al presentar en un acto de la JCE los datos del documento.

Liranzo reveló que los ciudadanos tendrán el derecho de limitar las informaciones en el caso de que las presentadas de manera digital.

"Antes, cuando entregaban una copia de la cédula, quien la recibía podía tener para siempre esos datos personales", dijo.

Firma digital

El pleno de la JCE también recordó que la ciudadanía podrá disponer de una firma digital, la cual podrá aplicar cuando decidan realizar una firma electrónica de un documento.

Esto será posible, según aseguraron, a través de un "mecanismo criptográfico" que "permite vincular de forma segura la identidad de una persona".

"Se basa en una criptografía de clave pública (PKI), utilizando un certificado digital", indicó Liranzo.

El magistrado de la entidad electoral aseveró que garantizarán los siguientes principios fundamentales: confirmación de la autenticidad de quien firmó el documento y asegura la integridad de que el contenido no ha sido alterado desde que recibió la firma.

Seguridad de la firma

Para lograrlo, Liranzo comunicó que la JCE estará encargada de emitir, gestionar y validar los certificados digitales.

Además, podrá revocarlos y respaldar la validez legal de los trámites digitales realizados por los usuarios.