Claro Dominicana recibe reconocimiento en ExpoSostenible 2026

Claro Dominicana obtuvo el 2do. lugar en el pilar de gobernanza (91.7%), el de mayor valoración dentro del ranking Top 15 “Empresas que Transforman la República Dominicana ExpoSostenible 2026”, un galardón que consolida a la empresa como un referente en gestión ética, transparencia y coherencia en su forma de operar.

En el resultado del ranking general, la compañía se ubicó en el Top 5, posicionándose además como la empresa número 1 del sector telecomunicaciones dentro de esta medición, al convertir la conectividad en desarrollo sostenible, impulsando la inclusión digital y contribuyendo a la reducción de emisiones.

Este reconocimiento confirma nuestro compromiso con una gestión ética, transparente y coherente. En Claro Dominicana creemos que la conectividad no solo acerca, sino que genera oportunidades reales, impulsa el desarrollo y contribuye a un futuro más sostenible para todos”, expresó Carlos Cueto,, presidente de la compañía.

Este desempeño se complementa con su evaluación en los demás pilares ASG. En el ámbito social, alcanzó la 5ta. posición (88.3%), reflejo de su contribución al desarrollo mediante la generación de empleo de calidad, la promoción de entornos laborales inclusivos y el impulso de iniciativas que impactan positivamente a las comunidades.

En ese sentido, la empresa fomenta oportunidades en educación, trabajo y entretenimiento, conectando a más de 8.1 millones de personas, hogares y negocios, brindando acceso a internet de alta velocidad.

En el pilar ambiental, se posicionó en el 6to. lugar (77.1%), evidenciando su compromiso con el uso responsable de los recursos, la eficiencia energética y la adecuada gestión de residuos. En más de 30 instalaciones, Claro incorpora el uso de energía renovable avanzando hacia un futuro con menor impacto ambiental.

Más allá de los resultados, este reconocimiento refleja la forma en cómo hacen posible un mejor país, enfocada en las personas y en generar impacto real. A través de la conectividad y la tecnología, la empresa impulsa la inclusión digital, reduce brechas y contribuye al desarrollo económico, social y ambiental del país.