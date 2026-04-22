Fiestas y Personalidades arriba a sus 21 años

Con una trayectoria de más de dos décadas en la televisión nacional, el programa “Fiestas y Personalidades” llega a su mayoría de edad y lo celebra reafirmando su compromiso ofreciendo a la audiencia un contenido de calidad enfocado en el entretenimiento, la cultura, el turismo y los temas de tendencias más relevantes del momento.

Transmitido semanalmente por el canal 4RD, el espacio se ha consolidado como una plataforma clave para dar visibilidad a destacadas figuras del ámbito artístico, social, turístico y empresarial, tanto a nivel nacional como internacional.

Para tan especial ocasión, su productora general y conductora, Yenny Polanco Lovera presentó una edición conmemorativa que reúne a destacados profesionales que han sido parte fundamental de su historia.

Además, incluye coberturas exclusivas del décimo aniversario del hotel Catalonia Santo Domingo y del estreno de la película “Milly”, dedicada a la vida y trayectoria de la icónica artista Milly Quezada.

Al hablar de su satisfacción desde sus inicios hasta la fecha, Polanco Lovera explica que el espacio se ha consolidado como una plataforma de difusión para figuras del ámbito artístico, social, turístico y empresarial, desde donde presenta entrevistas, reportajes y coberturas especiales, conecta con una audiencia que busca propuestas frescas e información relevante.

Destaca que, a pesar de los cambios en el consumo de contenido, la televisión de calidad sigue teniendo un rol esencial. “La televisión ha evolucionado, pero debemos preservar su esencia: educar, entretener y aportar valor sin perder la calidad”, afirma.

Bajo la dirección de la productora y cineasta Dayanna Minier, el programa mantiene una propuesta innovadora con segmentos que conectan con el público y lo posicionan como referente dentro de la televisión dominicana

En esta edición especial participan figuras como Salvador Batista, Amelia Reyes, Juan de Dios Valentín, Cristian Mota y Tomás Luzón, junto a colaboradores como Pachico Tejada, Pamela Toribio, Kenia Carmona, Anny Polanco y Raysa Feliz, quienes compartirán sus experiencias y anécdotas sobre la evolución del espacio.

Nuevas propuestas y evolución visual

Como parte de esta nueva etapa, el programa incorporará el segmento “Los Verdaderos Influencers”, enfocado en creadores de contenido que generan impacto positivo en la sociedad. Asimismo, junto a RTVD, se trabaja en el lanzamiento de una nueva escenografía alineada con la modernización del canal.

Fiestas y Personalidades se transmite cada sábado a las 7:00 p.m. por RTVD, canal 4, y los domingos a través de Latinos TV NY en sus distintas emisiones