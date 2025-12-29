Carlos Morel Diplan: ¨Que pena usar a los enfermos para hacerse más ricos¨

El obispo adjutor, Carlos Morel Diplan en la homilía de Clausura del año Jubilar Arquidiócesis de Santo Domingo, expresó lo importante que fue la esperanza ante el conjunto de hechos que en este año múltiples veces atentaron en contra de ella.

Morel indicó que hay personas no facilitan tener esperanza, expresó " El papa León decía que no hay paz cuando quienes tienen el poder de hacer la paz no lo hacen". Hizo hincapié en las instancias donde la gente es un obstáculo y colabora a que no haya paz.

Habló de que los enfermos son signo de esperanza aunque para muchos sean gastos, a la vez cuestionó la forma de ver al otro por lo que produce y no por lo que vale.

Morel Diplan dijo "Que pena usar a los enfermos para hacerse más ricos" refiriéndose a el Caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) donde se desviaron 15 mil millones de pesos dominicanos que debían ser destinados a la salud de los usuarios y por el que muchas personas perdieron la vida, se complicó su estado o se endeudaron para tener una solución.

Imagenes de la misa de clausura del año de la esperanzaVictor Ramirez

Ante el desalentador problema señaló "Tenemos la esperanza de que haya un buen sistema de salud".

Además hizo un llamado a que los hombres y mujeres sientan la esperanza en los corazones así cómo Jesús, "Cristo no pasó indiferente por el lado de un enfermo".

Las circunstancias nacionales e internacionales, como el impacto de las guerras en Ucrania y Palestina, son un ejemplo de lo complicado que es hoy por hoy mantener la esperanza ante el panorama actual.

El obispo Morel declaró que el Papa Francisco nos decía que debemos ser peregrinos y peregrinas con esperanzas, sin embargo a pesar de lo que se creería, que en los pasados 25 años deberíamos estar mejor y lamentablemente no es así.

Recordó que la familia es un signo de esperanza y que sin familia no hay desarrollo ni progreso, eso no se encuentra en un partido político, "Una familia forma, educa y prepara" resaltó Morel. "Por eso los acontecimientos deben ser festejados con jubileo, porque la esperanza está en una buena familia" .

El obispo Diplan destacó que la cárcel debe ser un signo de esperanza. Criticó las malas condiciones en las que están los encarcelados por años. " Esto es una provocación para que despertemos".

Asimismo exhortó a todos a trabajar para tener una sociedad que viva en paz, para que el mundo esté rodeado de personas que sean signos de paz y esperanza.

Dedicó un momento para hablar de los jóvenes, los que deben ser focos de esperanza y no se les permite, como a la joven Perla Santos que le quitaron la vida.

Invitó a los adultos a dar un buen ejemplo, porque en muchos casos los malos no son los jóvenes, son los que deben guiarlos por el buen camino los que fallan, colaboran a la falta de oportunidades de estudio o los que no dan trabajo a menos que sea con recomendación de alguien, los que no permiten que en los jóvenes reine la esperanza. Sobre esto dijo ¨ Una sociedad que pierde la esperanza es una sociedad muerta¨.