Arrestan a mayor del Ejército por muerte de Perla Santos en Los Guandules

Un mayor del Ejército de República Dominicana fue apresado este sábado por la muerte de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años, informó la Policía Nacional.

Santos Pacheco falleció a causa de una herida de arma de fuego en la cabeza.

El oficial, Diego Geraldo Mesa Arismendy, de 48 años, es señalado por las autoridades como el presunto responsable de la muerte de la joven.

El deceso de Santos Pacheco ocurrió la madrugada del 26 de diciembre en el sector Los Guandules, Distrito Nacional.

El apresamiento del militar “fue el resultado de una exhaustiva labor investigativa desarrollada por miembros del Departamento Operativo II de Investigaciones de Homicidios, adscrito a la Dirección Central de Investigación (DICRIM)”, indicó la Policía.

“Los agentes actuantes realizaron múltiples levantamientos de cámaras de videovigilancia, así como la recolección y análisis de evidencias, lo que permitió identificar, ubicar y arrestar al presunto autor del hecho”, agregó.

Mesa Arismendy se encuentra bajo custodia y será enviado al Ministerio Público para los fines judiciales correspondientes.

“Las investigaciones continúan en curso, por lo que oportunamente se estarán ofreciendo mayores detalles conforme avance el proceso judicial”, informó la Policía.