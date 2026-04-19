Actores de 'Sin senos sí hay paraíso' rechazan ataque en plena grabación de la serie en Bogotá

Mientras se rodaba la cuarta temporada de la exitosa serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ en el centro de la ciudad de Bogotá, dos personas murieron luego de ser atacadas por una persona este sábado.

El hecho, causó enorme consternación entre los miembros de la producción, desencadenó el rechazo de los principales protagonistas de la serie, quienes empezaron a circular en sus redes sociales imágenes con el siguiente mensaje: "Silencio en el set. En memoria de los compañeros de SSHP que fallecieron hoy".

Una de las personas que publicó el mensaje fue la actriz Carmen Villalobos, quien interpreta a Catalina Santana. Por medio de su cuenta de Instagram publicó una imagen en fondo negro con el mensaje anteriormente mencionado.

Historia de Instagram de Carmen Villalobos, quien interpreta a Catalina Santana en “Sin senos sí hay paraíso”.Foto: Instagram

El mismo mensaje fue replicado, esta vez, por Carolina Gaitán, protagonista de la serie y quien interpreta a Catalina Marín Santana.

Finalmente, el actor cucuteño, Gregorio Pernía, quien interpreta a Aurelio Jaramillo ‘El Titi’, hizo lo propio en sus historias de Instagram.

Los hechos

Durante la tarde del sábado, 18 de abril, se registró una riña en el sector Los Laches, localidad de Santa Fe, en Bogotá, que dejó tres muertos, un herido y cuatro personas capturadas.

El ataque ocurrió justo cuando se estaba llevando a cabo una grabación en un espacio público. Según lo que han confirmado las autoridades, un hombre atacó a otra persona con un arma blanca sin decir una sola palabra, lo que provocó una riña en la que varias personas que estaban allí intervinieron. Como resultado de este enfrentamiento, tres personas perdieron la vida, incluido el agresor. Una más resultó herida. Además, cuatro individuos fueron detenidos y llevados ante la Fiscalía.

EL TIEMPO estableció que las víctimas son Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años; y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años. En cuanto al agresor, se establece si es el mismo que había tenido un incidente en una clínica cercana el día anterior.