Faride Raful: "Crimen contra David Carlos Abreu no va a quedar impune"

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se refirió este domingo al homicidio del chofer David Carlos Abreu, perpetrado por varios motoristas que le siguieron y le apuñalaron en Santiago.

Raful apuntó que el hecho no quedará impune, y que los responsables serán procesados ante la justicia.

“El crimen contra David Carlos Abreu, provocado por una turba de antisociales que lo persiguieron hasta matarlo, no va a quedar impune. Los involucrados en el hecho, fueron identificados y detenidos para ser procesados ante la Justicia”, escribió la ministra en su cuenta de X.

Previamente, la procuradora Yeni Berenice anunció que instruyó a los fiscales a que presenten cargos preliminares por asesinato en contra del “grupo criminal que penetró hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse para salvar su vida”.

Por su parte, la Policía Nacional indicó que ocho personas habían sido arrestadas por el hecho, incluyendo al presunto autor de la herida de arma blanca que le provocó la muerte Abreu.

De momento, el cuerpo del orden no ha revelado las identidades de los detenidos.

Hecho

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se originó tras un incidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de ayer, cuando el vehículo pesado conducido por la víctima habría impactado una motocicleta, generando un conflicto que escaló rápidamente a una persecución.

Las investigaciones establecen que Abreu fue interceptado por varios motociclistas, quienes lo agredieron físicamente, resultando con una herida punzocortante en el muslo derecho, ocasionada presuntamente por uno de los ya detenidos.