Glamour apocalíptico: La nueva narrativa en tiempos inciertos

La belleza y la moda son más que un vehículo que expone el talento de un diseñador, expone también valores y narrativas sociales. En esta temporada de primavera-verano la industria se convierte en un símbolo de fuerza y resiliencia que se inspira en los fuertes momentos y guerras que vivimos a nivel internacional.

Según el informe anual de la empresa de comunicaciones y marketing VML, The Future 100: 2026, el Glamour apocalíptico es una de las nuevas tendencias globales, no solo en moda, es una declaración de supervivencia y liberación en tiempos difíciles.

El Glamour Apocalíptico es una estética de moda que se inspira en un futuro distópico o ficticio indeseable, un futuro donde reinan las guerras y tiempos grotescos a través de elementos diseñados para ser inquietantes; Mallas de metal, cuero negro o arena, maquillajes imperfectos, telas gastadas y sucias, tejidos reconstruidos, entre otros.

Más que una propuesta visual, es un lenguaje que muestra la ansiedad colectiva y la transforma en una narrativa estética poderosa.

Rick Owens SS26.

Los desfiles de primavera-verano 2026 en octubre del pasado año se encargaron de predecir esta tendencia, incluyendo símbolos de la armadura apocalíptica moderna en sus colecciones para las Semanas de la Moda de París y Londres.

El desfile del diseñador estadounidense Rick Owens en la Semana de la Moda de París fue uno de los más arraigado a esta estética.

Combinando elementos relativos a su marca y la inspiración en esta estética, Owens creo un ambiente imponente con máquinas de humo y música sombría para presentar una colección con estética desértica, siluetas con hombros fuertes, colores neutros y modelos que lucían lentes de contacto negros, evocando lejanía en una sociedad transformada por la adversidad.

Dilara FIndikoğlu primavera-verano 2026.

De forma similar, la diseñadora turco-británica Dilara Findikoğlu vistió a sus modelos en su desfile de primavera verano, “Jaula de la Inocencia”, con adornos faciales hechos con piezas de metal y cadenas, haciendo referencia a la liberación de confinamiento que impone la sociedad en las mujeres, representa la fuerza en un momento de incertidumbre, describió “las habitaciones, paredes y jaulas que han confinado a las mujeres, física, social y espiritualmente… hoy salimos de esta jaula”. La diseñadora japonesa Yuka Kimura también destacó con su debut en Tokio al implementar elementos de mallas de metal, aportando una visión que mezcla fragilidad y resistencia en una misma silueta.

Mukcyen primavera-verano 2026.

En un momento donde muchos se sienten abrumados por las decisiones políticas, eventos sociales y la ansiedad colectiva, esta tendencia es una corriente que responde a la tensión que nos obliga a pensar de forma diferente, proyectando la belleza como resiliencia, fuerza y empoderamiento, “una forma de honestidad emocional”.

El Glamour apocalíptico redefine los códigos tradicionales de la belleza y el estilo, donde antes se buscaba la perfección, ahora se valora la historia detrás; donde predominaba lo aspiracional, hoy domina una estética que abraza la cruda realidad. La moda deja de ser solo un reflejo del presente para convertirse en una herramienta de resistencia capaz de transformar el miedo y la incertidumbre en una narrativa visual que empodera y redefine la industria.

Dilara FIndikoğlu primavera-verano 2026.

En un momento donde muchos se sienten abrumados por las decisiones políticas, eventos sociales y la ansiedad colectiva, esta tendencia es una corriente que responde a la tensión que nos obliga a pensar de forma diferente, proyectando la belleza como resiliencia, fuerza y empoderamiento, “una forma de honestidad emocional”.