Fenamoto rechaza agresión a chofer y exige justicia contra implicados

La Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto) rechazó categóricamente el comportamiento de motoristas que atacaron a Deivy Abreu Quezada, calificando estas acciones como un acto de vandalismo y bandidaje.

Al tiempo que pidieron a las autoridades profundizar en las investigaciones para someter a los que participaron en el hecho.

“Desde Fenamoto nosotros pedimos a la justicia que le caiga todo el peso de la ley porque esa no es la práctica que Fenamoto educa a sus afiliados en el país. Es un alto vandalismo, que la sociedad y nosotros como organización condenamos", expresó Oscar Almánzar, presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas.

Asimismo, lamentó que este tipo de sucesos ocurran en nuestro país, mientras destacó que tienen información de que muchos de los que participaron se dedican al motoconcho, pero la mayoría no están organizados.

“Nos desligamos de ese hecho porque dentro de este sector hay miles de hombres humildes de trabajo, padres de familia que van a llevar el sustento a su familia para venir a ensuciarlo, con un comportamiento rastrero, bandido y de delincuente”, manifestó.

Destacó que este hecho es una manifestación de la violencia que impera en nuestra sociedad, y quienes se dedican al traslado de pasajeros en motocicletas no deben ser juzgados todos por el comportamiento de unos cuantos.

“Eso no tenía que llegar a esa situación y debe ser vivo ejemplo para otros motoconchistas que a veces quieren cometer actos de violencia, que eso tiene que acabar y esa práctica tienen que dejarla, porque esos motoristas persiguieron a un hombre de trabajo y terminaron con ese hombre, aun él pidiendo que lo dejen, pidiendo que lo salven y mire qué acto de bandidaje”, enfatizó.

Finalmente, estableció que este lunes en la mañana convocarán a una rueda de prensa para poder brindar más detalles al respecto.