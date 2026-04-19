Dani Férnandez es intervenido de la lesión sufrida tras caerse en un concierto en València

El artista Dani Fernández ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito de la lesión que ha sufrido en un hombro tras una aparatosa caída durante el concierto que ofreció anoche en el Roig Arena de València, en el marco de su gira ‘La Insurrección’.

Fernández ha sido operado de una luxación acromioclavicular severa, y la cirugía ha sido más compleja de lo que en un primer momento mostraban las imágenes, según el Hospital Quirónsalud Valencia, donde fue trasladado el cantante.

En el momento actual, el paciente se encuentra estable y en proceso de recuperación postoperatoria bajo control y supervisión médica, han informado las mismas fuentes.

Fernández estaba actuando cuando se cayó desde el escenario, según se puede ver en numerosos vídeos colgados en redes sociales, lo que obligó a parar el concierto. Sin embargo, una media hora después, el artista volvió a salir con el brazo en cabestrillo para terminar su actuación.

«He intentado terminar el bolo como he podido. Podría haber sido una noche mejor pero así tenemos algo que contar en el futuro», ha señalado Fernández en un vídeo colgado en su Instagram desde el hospital.