"Él la miraba con codicia", dice madre de Perla Yokasta Santos sobre mayor del Ejército

“Eso fue premeditado” y “él conocía bien a la niña”, son parte de las declaraciones de la madre de Perla Jokasta Santos Pacheco, que pide a las autoridades investigar a fondo a Diego Geraldo Mesa Arismendy, un mayor del Ejército señalado como el presunto responsable de la muerte de la joven.

“Dicen que él la miraba con codicia y yo no sabía nada de eso. Hay que investigar qué pasó ahí”, indicó la mujer entre lágrimas a los medios de comunicación.

“Ella no tenía necesidad de que le dieran algo. Mi hija me decía que no se buscaba novio porque su papá y yo le dábamos todo”, agregó la señora, que además negó una posible vinculación de de la joven con el sospechoso.

Mesa Arismendy, apresado el sábado por la Policía Nacional, se encuentra bajo custodia. El Ministerio Público depositará este lunes la solicitud de medida de coerción.

“Los agentes actuantes realizaron múltiples levantamientos de cámaras de videovigilancia, así como la recolección y análisis de evidencias, lo que permitió identificar, ubicar y arrestar al presunto autor del hecho”, indicó la Policía en un comunicado de prensa luego del arresto del mayor del Ejército de República Dominicana.

En ese sentido, el padre de la fallecida comentó que espera por una llamada de los organismos competentes para proceder legalmente, mientras sus palabras desvelaban dolor y tristeza.

“Me van a llamar ahorita cuando lo bajen del Palacio de la Policía para yo poner la querella. Me mató mi niña linda. Éramos amigos y no quiero ser amigo de él nunca en la vida”, apuntó.

¿Cómo ocurrió la muerte de Perla Jokasta Pacheco?

La joven perdió la vida después de recibir un disparo en la cabeza mientras se desplazaba en una motocicleta junto a un conductor y una amiga. El hecho sucedió en el sector de Los Guandules, en el Distrito Nacional.

En la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento correspondiente, colectando un casquillo calibre .45.