Tribunal dispone, por segunda ocasión, desbloqueo de cuentas bancarias del Oncológico del Cibao

El Juzgado de la Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santiago dispuso levantar la oposición al acceso de las cuentas bancarias del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, que había interpuesto la exdirectiva de la institución, con el fin de impedir a la nueva directiva el movimiento del dinero para el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

El fallo, emitido mediante la ordenanza civil 0514-2025-SORD-00642, establece que el tribunal “acoge, en cuanto al fondo, la demanda interpuesta por el Patronato Cibaeño Contra El Cáncer, Inc., en contra de las señoras Yanet Rodríguez y Dilcia I. Vargas Sánchez, instrumentado por el ministerial José Daniel Santos Parra, y en consecuencia, ordena el levantamiento de la oposición, instrumentado por el ministerial Abrahan de la Cruz Ferreiras García, en las entidades Banco BHD de la República Dominicana, Banco de Reservas de la República Dominicana y la Cooperativa La Altagracia”.

Asimismo, condenaron a Yanet Rodríguez y Dilcia I. Vargas, al pago de las costas del procedimiento.

Esta es la segunda vez, en menos de 2 meses, que la pasada directiva interpone un recurso para el bloqueo de las cuentas bancarias del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, que administra al IORC.

Durante la misa de acción de gracias realizada este lunes por el Patronato por el cierre de este año 2025, el presidente de la Junta Directiva, Iván Alexis Mercader, informó que la institución ya había colocado un recurso ante los tribunales de Santiago para el desbloqueo de sus cuentas bancarias, que fueron embargadas por segunda vez el pasado viernes por el expresidente del organismo.

“Hoy teníamos previsto, al terminar esta misa, anunciarle a los empleados de la institución, que ya su dinero iba a estar depositado en sus cuentas, pero hace tres días, los que salieron de aquí (la pasada junta directiva, encabezada por el ingeniero Héctor Lora), por segunda vez, han bloqueado las cuentas del banco y con esas cuentas bloqueadas, no le podemos pagar”, explicó el doctor Mercader.

“Solo queda esperar que la justicia la desbloquee otra vez, diciéndoles que esta es una institución de servicio. Y nos asombra a nosotros, porque hace 20 días fue desbloqueada, y el mismo recurso, cambiando nombres, el banco lo recibió y nos bloqueó la cuenta”, dijo, a la vez que expresó que esperaban tener acceso al dinero antes del día 25, para poder pagar los salarios de diciembre.

Fallo anterior

A mediados de noviembre pasado la presidencia de la Cámara Civil y comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dispuso el levantamiento de la oposición a las cuentas bancarias interpuesta contra el Patronato Cibaeño contra el Cáncer por los señores Héctor Antonio Lora Cruceta, Telma Sadi Rodríguez Báez, Yanet Rodríguez y Dilcia Vargas Sánchez.

La decisión fue adoptada por la magistrada presidenta Alicia Mabel Guzmán Bencosme, tras acoger una demanda en referimiento en solicitud del levantamiento de oposición “dispone el levantamiento de la oposición trabada por medio del acto número 622-2025 de fecha 7 de noviembre de 2025 del ministerio Enmanuel de Jesús Llenas Díaz, en consecuencia ordena a los terceros oponentes: Banco BHD, Banco de Reservas y la Cooperativa La Altagracia; dejar sin efecto dicho acto y liberar los valores retenidos”.

En la decisión, los señores Héctor Antonio Lora Cruceta, Telma Sadi Rodríguez Báez, Yanet Rodríguez y Dilcia Vargas Sánchez fueron condenados al pago de las costas de procedimientos en favor y provecho del abogado Joan Newton López, quien representó al Patronato Cibaeño contra el cáncer.

Querella

Se recuerda que, en los primeros días de noviembre pasado, el nuevo presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer (PCCC), Iván Alexis Mercader Mateo, presentó una querella formal en contra de Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa y su exesposa, a quienes acusa de conformar una organización criminal para desviar fondos de dicha institución.

Le querella fue interpuesta ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por los abogados Johann Newton López y Elsa Trinidad Gutiérrez en representación del Patronato, señalando a Lora Cruceta como principal responsable de crear una estructura destinada al desvío de fondos del Instituto Oncológico, en coordinación con Dilcia I. Vargas Sánchez (exesposa) y Luisa Yasiris Guzmán de Lora (esposa actual), a través de la Fundación TOCATERD y otros individuos.

Publicaciones de prensa indican que de acuerdo a una serie de documentos y auditorías recientes han puesto al descubierto una presunta red de irregularidades administrativas, médicas y financieras en el Instituto.

Cambio de directiva

La pasada directiva del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, liderada por el ingeniero Héctor Lora, fue destituida en octubre de 2025, siendo sustituido por el doctor Iván Alexis Mercader Mateo tras una asamblea extraordinaria y la intervención del Ministerio Público, tras una asamblea celebrada por médicos de la entidad.

Además de Iván Alexis Mercader, la directiva del Patronato lo integran Naly Antonia Cruz Ventura, Nicolás Edmundo De Jesús Guillen Guzmán, Edilma Inés Rodríguez Vargas, Radhamés José Rosado Sánchez, Silverio Antonio López Gutiérrez Y Olga Venecia Cruz De González.