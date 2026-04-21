¿Eres maestro y no has tomado la evaluación de desempeño docente? Aquí una guía de consejos

Este lunes 20 de abril empezó la quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente que convocó a 115,000 docentes en todo el país y se desarrollará en 123 centros sede. Ante esta evaluación, una de las principales condiciones es escoger las preguntas con serenidad para acumular la mayor cantidad de aciertos.

Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), recomendó llegar media hora antes de la estancia en su convocatoria, evitar el uso de teléfonos celulares en el aula, no llevar lapiceros ni cuadernos y anotar en la palma de su mano la contraseña en caso de olvidarla antes de la prueba.

“Si tú dominas el criterio de escoger la respuesta más integradora, la más completa, tú vas a quedar excelente y vas a tener un 32 % de incentivo sobre tu salario, que es la aspiración que nosotros tenemos desde el sindicato”, manifestó De la Rosa.

En cada aula estará un técnico que asistirá a los docentes que requieran ayuda para finalizar el proceso o para iniciar sesión en la cuenta.

Al finalizar la prueba, entre 15 y 20 minutos después recibirán su calificación final vía correo electrónico.

Destacó que los psicólogos, orientadores, bibliotecarios, dinamizadores tic, coordinadores pedagógicos, secretarios docentes y directores de centros solo llegarán a esta quinta etapa de evaluación que tiene un valor de 50 puntos.

Según el maestro, la cantidad de preguntas dependerá del cargo a evaluar durante el proceso.

“No se trata solo de evaluarse, es que quede bien entre excelente, muy bueno o bueno para que pueda tener desde un 24 hasta un 32 % de incentivo. Al ministerio que se prepare que los maestros no nos vamos de vacaciones sin nuestros incentivos”, agregó.

Según el portal instructivo de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) la quinta etapa no está planteada como una prueba teórica convencional. Especifica que el Ejercicio de Rendimiento Profesional evalúa “competencias profesionales a partir de situaciones reales o contextualizadas del trabajo educativo”.