Sistema frontal y vaguada incrementarán las lluvias las próximas 24 a 72 horas

La incidencia de una vaguada al noroeste del país y la proximidad de un sistema frontal generarán un aumento de la nubosidad, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que se presentarán en la tarde del martes, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Entre los sectores más afectados por este pronóstico están La Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia y Elías Piña, agregando que pueden continuar durante la noche y extenderse a zonas cercanas.

Debido a las lluvias que se esperan en las próximas 24 a 72 horas, el Centro Nacional de Pronósticos decidió mantener los niveles de alertas meteorológicas ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra; destacando que dichos niveles podrían ser modificados durante las próximas 24 horas.

Las provincias que mantienen este nivel de alerta meteorológica son San José de Ocoa, San Juan, Monseñor Nouel, Dajabón, Elías Piña y La Vega.

Para mañana miércoles, el sistema frontal se acercará a la costa norte, provocando aguaceros con tronadas en provincias del litoral atlántico, como Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, entre otras.

Esta actividad se mantendrá durante horas de la mañana y en la tarde aumentará su intensidad, siendo moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Independencia, Pedernales, El Gran Santo Domingo, entre otras provincias cercanas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 20 °C y 22 °C, y las máximas entre 29 °C y 31 °C.