Oncológico del Cibao busca desbloquear nuevamente sus cuentas bancarias

Durante la misa de acción de gracias realizada por el Patronato Cibaeño contra el Cáncer por el cierre de este año 2025, el presidente de la Junta Directiva que dirige el Instituto Oncológico Regional del Cibao, Iván Alexis Mercader, indicó que la institución ya colocó un recurso ante los tribunales de Santiago para el desbloqueo de sus cuentas bancarias, que fueron embargadas por segunda vez el pasado viernes por el expresidente del organismo.

“Hoy teníamos previsto, al terminar esta misa, anunciarle a los empleados de la institución, que ya su dinero iba a estar depositado en sus cuentas, pero hace tres días, los que salieron de aquí (la pasada junta directiva, encabezada por el ingeniero Héctor Lora, por segunda vez, han bloqueado las cuentas del banco y con esas cuentas bloqueadas, no le podemos pagar”, explicó el doctor Mercader.

Indicó que el Patronato Cibaeño contra el Cáncer ya procedió legalmente interponiendo un recurso, “pero la justicia toma su tiempo. Esperamos que antes del 25 sea desbloqueada para poder depositarle a los empleados y médicos su sueldo de diciembre”, puntualizó el galeno.

“Solo queda esperar que la justicia la desbloquee otra vez, diciéndoles que esta es una institución de servicio. Y nos asombra a nosotros, porque hace 20 días fue desbloqueada, y el mismo recurso, cambiando nombres, el banco lo recibió y nos bloqueó la cuenta¨, dijo.

Durante la celebración eucarística, el presidente de la junta directiva externó a los médicos, colaboradores y pacientes presentes, que el Oncológico del Cibao apenas puede cumplir con mucha pulcritud con los asuntos de todos los días, sin embargo, que la deuda que encontraron es enorme, “ni encontramos los medicamentos que se compraron ni encontramos el dinero”.

Estableció que han salido a flote pidiendo, con la caridad de gente que aporta y ayuda y la providencia de Dios para poder cumplir con este sagrado deber que les ha encomendado la sociedad.

“Esto fue para lo que se formó este patronato, con la caridad, con lo que pedimos, con los recursos que nos aporta la sociedad y el seguro del Senasa no contributivo, que a estos pacientes les cubre muchas cosas, pero con los medicamentos de alto costo, de mucho valor oncológico, hay mucha dificultad, incluso pacientes esperando medicamentos empeoran y mueren. Esa es la realidad que está pasando el oncológico, pero tenemos fe y esperanza de que volverá a ser lo que era antes para el servicio de cada paciente.

Arquidiócesis apoya patronato

Por su parte, el Arzobispo Metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, quien presidió la misa, durante su homilía leyó una carta de apoyo al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer por parte de la Arquidiócesis de Santiago.

“La Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros expresa su pleno respaldo al Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, institución que ha servido al pueblo con dedicación y entrega durante décadas. Reconocemos el esfuerzo continuo del Patronato en la atención integral a los pacientes oncológicos, así como su compromiso con el acceso equitativo a tratamientos, la promoción de la prevención y la educación en salud”, inicia la misiva.

Expresaron que estas acciones constituyen un verdadero testimonio de caridad cristiana y de servicio social que honra a toda la comunidad cibaeña y a la nación. “Ante los desafíos institucionales y las situaciones que en ocasiones pueden generar inquietud, deseamos afirmar públicamente nuestro apoyo moral, espiritual e institucional al actual Consejo del Patronato”.

Asimismo, en el documento, la iglesia invita a todos los actores involucrados a mantener un espíritu de diálogo, transparencia, responsabilidad y colaboración fraterna, orientado siempre al bienestar de los enfermos, que son el centro y razón de ser de esta obra.

A la vez que reiteraron su disponibilidad para acompañar todos los esfuerzos que busquen “fortalecer esta noble institución, salvaguardar su estabilidad y garantizar que su misión continúe desarrollándose con la misma integridad y compromiso que la ha caracterizado a lo largo de su historia”.

La misa contó con la presencia de empleados del Instituto, médicos y pacientes que se encontraban siendo atendidos durante este lunes.