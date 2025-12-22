Patronato Cibaeño contra el Cáncer en apuros

Mientras se siguen profundizando denuncias de supuestas irregularidades cometidas por ex directivos del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, que incluyen el uso de medicamentos no aprobados por la FDA; facturación fraudulenta a Senasa y cobro de presuntas comisiones del 25% por parte de suplidores, este viernes surgió un nuevo elemento dirigido a estrangular financieramente a esa entidad.

Un nuevo embargo a las cuentas bancarias y valores del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, entidad sin fines de lucro que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao, fue notificado el pasado viernes por las señoras Yanet Rodríguez y Dilcia Vargas Sánchez, quienes pertenecían a la pasada administración y fueron sacadas en medio del conflicto generado, que dio paso a una nueva directiva que encabeza el doctor Iván Alexis Mercader Mateo.

Este nuevo embargo ocurre a pesar de que en noviembre pasado el Patronato había recibido un fallo judicial favorable, cuando el Juzgado de la Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santiago falló dejando sin efecto la oposición interpuesta a las cuentas bancarias de la institución, sometida por su antiguo presidente, el ingeniero Héctor Antonio Lora.

Ante las denuncias de irregularidades que incluyen malas prácticas y perjuicios contra pacientes vulnerables como son los enfermos de cáncer, el Ministerio Público ha iniciado una investigación, sobre hechos que incluyen el supuesto uso en pacientes de medicamentos no aprobados por la FDA (Agencia de los Estados Unidos que se encarga de verificar la seguridad y eficacia de alimentos y medicamentos, entre otros).

Además, el presunto cobro de comisiones del 25% por parte de suplidores; desvíos de fondos de la institución, y facturaciones fraudulentas al Seguro Nacional de Salud (Senasa), mediante la instalación de una oficina que se dedicaba a cambiar las indicaciones a pacientes asegurados, entre otras.

“Algunos de los que están bajo investigación han seguido queriendo poner trabas financieras y estrangular al patronato, lo que va en perjuicio de pacientes humildes afectados de cáncer”, reveló una fuente a Listín Diario.

acto de oposición

El nuevo acto de oposición a entrega de fondos, dineros y valores propiedad del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, al cual tuvo acceso Listín Diario, fue interpuesto el viernes 19 de diciembre a requerimiento de Yanet Rodríguez y Dilcia Vargas Sánchez, quienes dicen actuar como persona física y miembros activos del Patronato.

Corresponde al acto número 1202 /2025 y fue notificado por Abraham de la Cruz Ferreiras García, alguacil ordinario de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santiago, con fecha de 19 de diciembre de 2025. Las señoras están representadas por los abogados Augusto Robert Castro, Oscar Villanueva Taveras y Nicky Rafael Minaya Jáquez.

En su acto de oposición notificaron acta de asamblea ordinaria del 9 de octubre del 2018 y el acto 534-2025 del 23 de octubre del 2025 de una demanda en nulidad de la asamblea general extraordinaria que se celebró el 6 de octubre del 2025, audiencia que está fijada para el 17 de febrero del 2026.

fallo anterior

Conflictos en el Patronato perjudican a los pacientes.Archivo/LD

Esto, a pesar de que a mediados de noviembre pasado la presidencia de la Cámara civil y comercial del Juzgado de Primer Instancia del Distrito Judicial de Santiago dispuso el levantamiento de la oposición a las cuentas bancarias interpuesta contra el Patronato Cibaeño contra el Cáncer por los señores Héctor Antonio Lora Cruceta, Telma Sadi Rodríguez Báez, Yanet Rodríguez y Dilcia Vargas Sánchez.

La decisión fue adoptada por la magistrada presidenta Alicia Mabel Guzmán Bencozme, tras acoger una demanda en referimiento en solicitud del levantamiento de oposición “dispone el levantamiento de la oposición trabada por medio del acto número 622-2025 de fecha 7 de noviembre 2025 del ministerio Enmanuel de Jesús Llenas Díaz, en consecuencia ordena a los terceros oponentes: Banco BHD, Banco de Reservas y la Cooperativa La Altagracia; dejar sin efecto dicho acto y liberar los valores retenidos”.

En la decisión los señores Héctor Antonio Lora Cruceta, Telma Sadi Rodríguez Báe, Yanet Rodríguez y Dilcia Vargas Sánchez fueron condenados al pago de las costas de procedimientos en favor y provecho del abogado Joan Newton López quien representó al Patronato Cibaeño contra el cáncer.

querella

Se recuerda que, en los primeros días de noviembre pasado, el nuevo presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer (PCCC), Iván Alexis Mercader Mateo, presentó una querella formal en contra de Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa y su exesposa, a quienes acusa de conformar una organización criminal para desviar fondos de dicha institución.

Le querella fue interpuesta ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por los abogados Johann Newton López y Elsa Trinidad Gutiérrez en representación del Patronato, señalando a Lora Cruceta como principal responsable de crear una estructura destinada al desvío de fondos del Instituto Oncológico, en coordinación con Dilcia I. Vargas Sánchez (exesposa) y Luisa Yasiris Guzmán de Lora (esposa actual), a través de la Fundación TOCATERD y otros individuos.

Publicaciones de prensa indican que de acuerdo a una serie de documentos y auditorías recientes han puesto al descubierto una presunta red de irregularidades administrativas, médicas y financieras en el Instituto.

cambio directiva

La pasada directiva del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, liderada por el ingeniero Héctor Lora, fue destituida en octubre de 2025, siendo sustituido por el doctor Iván Alexis Mercader Mateo tras una asamblea extraordinaria y la intervención del Ministerio Público, tras una asamblea celebrada por médicos de la entidad.

Además de Iván Alexis Mercader, la directiva del Patronato lo integran Naly Antonia Cruz Ventura, Nicolás Edmundo De Jesús Guillen Guzmán, Edilma Inés Rodríguez Vargas, Radhamés José Rosado Sánchez, Silverio Antonio López Gutiérrez Y Olga Venecia Cruz De González.