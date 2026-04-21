Superintendencia de Bancos disponen devolución de RD$33.2 millones a reclamantes

La Superintendencia de Bancos (SB), a través de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), ordenó la devolución de RD$33.2 millones entre enero y marzo de 2026, a favor de usuarios y usuarias de servicios financieros que presentaron reclamaciones asociadas a sus productos bancarios.

De esta forma, la institución ha ordenado el reembolso de RD$728,3 millones desde agosto de 2020.

Las órdenes de reembolsar estos recursos en el primer trimestre del año se generaron a partir de 1,741 reclamaciones de personas que agotaron sus respectivos procesos con sus entidades financieras y luego recurrieron a ProUsuario.

El 62% de esas reclamaciones se resolvió a favor de las usuarias y los usuarios financieros.

Las causas más habituales de estas reclamaciones durante estos tres meses han sido: consumos no reconocidos (29%), transferencias erróneas (12%), transferencias no reconocidas a terceros (9%), retiro de efectivo no reconocido (7%), efectivo cargado y no dispensado (6%).

Proceso de reclamación

En los últimos años el monto de recursos dispuestos a devolver ha registrado un crecimiento significativo, lo que va de la mano a una estrategia de apertura de múltiples canales de atención para los usuarios y las usuarias del sistema financiero.

ProUsuario cuenta con múltiples canales que facilitan el acceso remoto y presencial que permiten a la ciudadanía realizar consultas, quejas y reclamaciones. Las personas interesadas pueden comunicarse a través de la aplicación ProUsuario (disponible en App Store y Google Play Store), al número telefónico y de WhatsApp 809-731-3535, al correo electrónico contacto@prousuario.gob.do, agendar una cita desde la página web prousuario.gob.do o visitar las oficinas físicas en Santo Domingo y Santiago.

Antes de acudir a la entidad con una reclamación, se debe realizar el proceso correspondiente en la entidad bancaria. Si la respuesta no resulta satisfactoria para el o la reclamante, entonces puede acudir a ProUsuario con un comprobante de la reclamación.