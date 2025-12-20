Instituto Oncológico de Santiago bajo la mira del Ministerio Público

Desde el pasado mes de octubre el Instituto Oncológico de la Región del Cibao ha estado bajo el escrutinio del ministerio público, luego de que fuera clausurada una oficina que se dedicaba a cambiar las indicaciones a pacientes asegurados, en la mayoría de los casos a pacientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en ese mismo mes en medio de un conflicto fue cambiada la directiva del Patronato Cibaeño contra el Cáncer entidad sombrilla del oncológico.

El instituto ha sido el blanco de múltiples irregularidades administrativas que han generado inquietud tanto en el personal médico como en los pacientes.

Entre los principales señalamientos figura la privatización de habitaciones compartidas a áreas privadas, pagos sin soporte, nepotismo, la falta de un sistema contable, compras de vehículos a colaboradores con el dinero de la institución y la acumulación de deudas con suplidores, médicos y otros prestadores de servicios.

Esto, ha afectado el suministro oportuno de insumos, medicamentos y equipos necesarios para la atención de los pacientes con cáncer, muchos de estos hechos constan en una querella depositada ante la Procuraduría General de la República en noviembre pasado.

En un artículo publicado este viernes en el Listín Diario se planteaba que pacientes del Instituto oncológico de Santiago fueron perjudicados por la actual situación que afecta a Senasa, dado está situación desde la entidad se hicieron precisiones que compartimos a continuación:

Santiago, 19 de diciembre

Señor

Miguel Franjul

Director del periódico Listín Diario

Su despacho

Asunto: Solicitud de fe de errata

Estimado señor Director:

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el debido respeto a fin de solicitar formalmente la publicación de una fe de errata en relación con informaciones contenidas en el artículo titulado “Más de 500 personas con cáncer afectadas por crisis de Senasa”, publicado en fecha [colocar fecha exacta], las cuales no se corresponden con la realidad de los hechos ni con mi rol institucional.

En primer lugar, es necesario precisar que ostento el cargo de presidenta de la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología, y no de la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica, como se consigna erróneamente en el referido trabajo periodístico.

Asimismo, resulta importante aclarar que la denuncia pública sobre la crisis que afecta al Seguro Nacional de Salud (Senasa) en el ámbito oncológico fue realizada a inicios de esta semana por la Sociedad Dominicana de Oncología Médica, entidad que mediante un comunicado expresó “pacientes con cáncer enfrentaron retrasos prolongados en tratamientos, lo que derivó en pérdidas de vidas durante la espera por acceso a terapias y cobertura”.

De igual forma, durante el presente año, diversas entidades oncológicas han manifestado públicamente su preocupación por las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a medicamentos de alto costo, un problema que trasciende a una sola institución de salud.

En lo relativo al Instituto Oncológico de Santiago, es preciso establecer que las afectaciones sufridas por los pacientes estuvieron vinculadas a deficiencias de la gestión administrativa anterior, entre ellas la aplicación de quimioterapias en áreas de emergencia, retrasos indebidos en los tratamientos por falta de espacio físico, derivada de la privatización de habitaciones, y otros manejos que han sido ampliamente cuestionados.

Cabe destacar que, aunque el propio Ministerio Público ha señalado múltiples irregularidades en el manejo de SeNaSa que se encuentran bajo investigación, la situación del Instituto Oncológico de Santiago presenta características particulares, al punto de que la Procuraduría General de la República llegó a clausurar una oficina que la pasada administración utilizaba para el cambio de indicaciones médicas, hecho que mantiene actualmente a esa institución bajo un proceso investigativo independiente.

Por todo lo anterior, y en aras de preservar el rigor informativo, la precisión de los hechos y el derecho de los lectores a recibir información veraz, solicito respetuosamente que Listín Diario publique una fe de errata que corrija las imprecisiones señaladas.

Agradezco de antemano su atención y quedo a disposición para cualquier aclaración adicional que estime pertinente.

Atentamente,

Dra. Naly Cruz

Presidenta Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología

Directora Médica del Instituto Oncológico del Cibao.