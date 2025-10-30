Oncológico del Cibao pide ayuda para pagar deudas

La Junta Directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) realizará un llamado de solidaridad a las instituciones estatales de salud y al empresariado de Santiago, luego de obtener los resultados finales de la auditoría externa que se lleva a cabo, con el fin de obtener los fondos necesarios para saldar las deudas dejadas por la pasada directiva, que ascienden a más de 150 millones de pesos.

“Se está trabajando en una auditoría forense, todavía no tenemos los datos finales, pero sí hemos identificado que la institución tiene deudas muy altas, que nosotros vamos a tener que enfrentar y vamos a pedir ayuda”, indicó la Naly Cruz, vicepresidenta de la Junta Directiva.

La oncóloga puntualizó que “estamos esperando ver qué es lo que tenemos en las manos para acercarnos al Estado a través del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud, también al empresariado de Santiago, porque realmente la institución va a ameritar que el pueblo santiaguero se manifieste y se solidaricen con el IORC, y nos colaboren para poder echar adelante la institución”.

A la redacción de Listín Diario ha llegado la documentación que avala que la deuda del Oncológico de Santiago, que es administrado por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, con sus proveedores supera los 150 millones de pesos, una situación crítica para la operatividad del centro.

La mayoría de las entidades con las que el IORC tiene compromisos económicos pendientes, son laboratorios que distribuyen sus medicamentos para los pacientes del Patronato.

La especialista Cruz explicó que las personas a cargo de estas instituciones, han sido muy nobles, mostrando una actitud de entendimiento, permitiéndoles organizarse internamente para que puedan comenzar a pagar las deudas, sin cortar el servicio de distribución de medicamentos que los pacientes tanto necesitan.

“Esta es la parte que más me ha hecho saber que estamos haciendo lo correcto, el hecho de que las personas se nos hayan acercado para decirnos vamos a seguir despachándoles, los medicamentos se van a seguir trayendo a la institución, para que los pacientes tengan sus tratamientos a tiempo, como lo ameritan”, expresó Cruz.

De acuerdo a los documentos oficiales a los que LISTÍN DIARIO tuvo acceso, a la empresa farmacéutica Sean Dominican, SRL, al 14 de este mes se le adeudan 92,320,900 pesos de los cuales 6,282,000, con compromiso de pago entre uno y 30 días; 5,934,000 están facturados entre 31 y 60 días; 6,509,000 entre 61 días y 90 días; 7,650,600 facturados entre 91 y 120 días; 8,723,000 entre 121 y 150 días; 5,682,800 en 151 y 180 y 51,593,500 facturados a más de 181 días, destacando que muchos de estos plazos ya están vencidos.

Mientras que con la empresa Farmatech Pharmacutical Technology: La deuda pendiente con esta empresa, proveedora de insumos y medicamentos, asciende a un total de aproximadamente RD$19,615,498.97.

Además, con la empresa Oscar A. Renta Negrón, S.A., la institución Oncológica mantiene un pasivo con este suplidor por un monto aproximado de RD$15, 366, 663.91.

Al Centro de Radioterapia IORC, el Patronato mantiene una deuda de 12,665,850 pesos y en el caso de la empresa Global Medical, el Oncológico tiene una deuda de RD$42,013.95.

Las autoridades del centro no descartan que los compromisos financieros sean mucho más alto, ya que no había un sistema contable en el Oncológico que pueda arrojar datos sobre el área financiera, sino que de acuerdo a las informaciones obtenidas por este medio, la contabilidad de todos los millones de pesos que ingresaban, se hacía a través de un documento de Excel, manejando altas cifras, como si se tratara de un negocio informal.

Estos datos son fruto del proceso de auditoría financiera y revisión interna en que se encuentra sumido el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), administrado por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, luego de que el pasado 15 de octubre mediante asamblea fuera destituido el antiguo presidente Héctor Lora, y en su lugar, el magistrado Aldo Peralta, en representación de la procuraduría de la Corte de Apelación de Santiago, juramentó una nueva directiva.

El proceso de transición se llevó a cabo en medio de tensión y el conflicto, requiriendo la intervención de agentes de la Policía Nacional para garantizar el orden, luego de que la directiva saliente supuestamente se negara a entregar las instalaciones y la información administrativa.

El nuevo presidente, Mercader Mateo, prometió "rescatar" el Instituto Oncológico, el cual, según sus declaraciones, fue supuestamente "secuestrado" y manejado como "un negocio privado, sin transparencia y sin rendición de cuentas" durante los últimos siete años.

Como primera medida ante las graves denuncias y la millonaria deuda, la nueva directiva —conformada también por Naly Cruz y Nicolás Edmundo De Jesús Guillén Guzmán, entre otros— ha solicitado una auditoría externa integral para evaluar a fondo el estado financiero y operativo del Instituto y esclarecer las presuntas irregularidades administrativas.