Abogados de Eduardo Read dicen han colaborado con el MP con 1,250 documentos

En el marco de la investigación penal en curso referente al caso Senasa, el empresario Eduardo Read quien quedó detenido, ha entregado más de 1,250 documentos probatorios y asistidos a cada requerimiento oficial para contribuir al esclarecimiento de la investigación, según informaron sus abogados.

El empresario, propietario de la empresa Khersum SRL, es defendido por los abogados Jorge A. López Hilario, Gustavo Biaggi Pumarol y Heidy Guerrero González.

Sostienen que Read ha mantenido una postura de colaboración activa y voluntaria, respondiendo a todos los llamados de la Procuraduría General de la República con el fin de aportar al esclarecimiento de los hechos.

El equipo legal detalló que, hasta la fecha, se han entregado más de 1,250 elementos probatorios y documentos.

Sostienen que esta extensa documentación tiene como objetivo demostrar tres pilares fundamentales de la gestión cuestionada, como lo es el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas del grupo.

La prestación de servicios en condiciones óptimas, las cuales fueron previamente auditadas y validadas tanto por el Seguro Nacional de Salud (SENASA) como por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).

El criterio técnico que soporta y justifica los pagos capitados realizados durante el periodo investigado.

La defensa señaló que, además de su interacción con la Procuraduría, el empresario ha cumplido con los requerimientos del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), aportando la información y los soportes documentales solicitados por dicha entidad para sus análisis correspondientes.