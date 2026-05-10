Jesús Sánchez dispara cuadrangular y Toronto vapulea a los Angelinos

Brandon Valenzuela conectó un jonrón de tres carreras, Ernie Clement conectó un jonrón solitario entre sus cinco hits, igualando su mejor marca personal, y los Toronto Blue Jays usaron una quinta entrada de siete carreras para aplastar a los Los Angeles Angels 14-1 el sábado.

Mason Fluharty (2-0) lanzó una entrada para llevarse la victoria mientras Toronto establecía máximos de la temporada en carreras y hits (20).

Clement conectó sencillos dentro del cuadro en la segunda y cuarta entrada, y luego impulsó una carrera con un sencillo contundente que golpeó el guante del tercera base Yoán Moncada en la quinta. Conectó un jonrón ante Mitch Farris para comenzar la séptima, su segunda de la temporada, y luego conectó un sencillo en la novena.

Valenzuela bateó de 4-5 con cuatro carreras impulsadas en su primer partido de cuatro hits en su carrera, quedándose a un triple del ciclo. Conectó un jonrón en el primer lanzamiento que vio de Farris en la quinta.

Mike Trout se fue de 0-3 con tres ponches antes de ser reemplazado defensivamente por Bryce Teodosio, poniendo fin a una racha de 23 partidos llegando a base en Toronto que comenzó en mayo de 2015.

Adam Frazier impulsó la única carrera de los Angels con un sencillo emergente en la parte alta de la octava, y luego se quedó en la base para lanzar la parte baja. Frazier permitió cuatro carreras y cinco hits, incluyendo un jonrón solitario de Jesús Sánchez.