Doble de Buxton en la undécima entrada da triunfo a los Twins sobre los Guardianes

Byron Buxton conectó un doble contra la pared en el jardín izquierdo-central con un out en la undécima entrada, impulsando al corredor automático Matt Wallner, y los Minnesota Twins vencieron a los Cleveland Guardians 2-1 la noche del sábado.

Buxton también impulsó la primera carrera de Minnesota y consiguió su único otro hit, conectando su 22º jonrón de apertura en el tercer lanzamiento del partido de Tanner Bibee. Los Twins y los Guardians terminaron con dos hits cada uno.

Cleveland llenó las bases con un out en la novena y la décima, pero Eric Orze (1-1) salió de ambos apuros en sus 1 2/3 entradas. Luis García lanzó la undécima entrada para conseguir su primer salvamento.

La selección del Draft de la Regla 5, Peyton Pallette (1-2), permitió una carrera no merecida en dos entradas mientras el líder de la División Central de la Liga Americana, Cleveland, veía cómo se rompía su racha de tres victorias consecutivas.

Buxton tiene 13 jonrones —todos en sus últimos 23 partidos— y está dos por detrás de los líderes de la MLB Aaron Judge de los Yankees y Munetaka Murakami de los White Sox. Minnesota tiene un balance de 20-40 contra los Guardians desde el inicio de la temporada 2022.

Los Guardians empataron a 1 en la cuarta entrada cuando José Ramírez conectó un sencillo ante Joe Ryan, robó segunda base y anotó con un hit de Kyle Manzardo por el centro. Ryan lanzó seis entradas, permitiendo dos hits.

Bibee, que tiene cinco derrotas y cuatro sin decisiones esta temporada, ponchó a un máximo de nueve en seis entradas.

En la sexta, Bibee chocó con el receptor Austin Hedges cuando ambos intentaban atrapar un globo elevado de Brooks Lee. Hedges dejó caer la bola, Bibee fue acusado del error y Lee corrió hacia segunda, pero quedó varado allí.

El primer lanzamiento se retrasó 2 horas y 6 minutos debido a fuertes tormentas.