Abogado de Eduardo Read renunció al equipo de recuperación del patrimonio público

El abogado Jorge Antonio López Hilario, quien recientemente asumió la defensa de Eduardo Read, propietario de la empresa Khersum SRL y vinculado al denominado caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), formalizó su renuncia como miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).

La dimisión, con efecto inmediato, fue presentada el pasado 12 de septiembre de 2025 mediante una comunicación dirigida al presidente de la República, Luis Abinader Corona, con copia al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y al Coordinador del ERPP, Fernando Henríquez.

En la misiva, López Hilario alega "razones de carácter personal, familiar y profesional" que le impiden continuar ejerciendo sus funciones con el "alto sentido de responsabilidad, ética, lealtad, entrega y compromiso" que, a su juicio, amerita el mandato ad litem otorgado por el Estado Dominicano.

El jurista saliente hizo constar en su carta de renuncia que haber presentado todos los informes relativos al "Contrato de Servicios de Representación Jurídica bajo la Modalidad de Cuota Litis para la Recuperación de Patrimonio Público", suscrito en octubre de 2021.

Destacó el cumplimiento profesional de concluir “satisfactoriamente el proceso judicial en primer grado que estuvo bajo su responsabilidad”.

Afirmó haber obtenido un “precedente histórico en la lucha contra la corrupción al lograr que se reconociera la calidad del Estado Dominicano para reclamar daños morales y materiales, y al validar las medidas conservatorías autorizadas”.

Aseguró que, previendo su renuncia, integró con antelación a otros miembros del ERPP en el desarrollo del juicio de fondo, lo que permitirá la continuidad de la representación del Estado sin mayores inconvenientes.

La empresa de Read ha sido señalado en un reportaje de investigación de Nuria Piera por ser adjudicada para gestionar la atención de 500,000 afiliados del régimen subsidiado.