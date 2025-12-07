El médico Francisco Iván Minaya también fue arrestado junto a Santiago Hazim en el caso Senasa

En un nuevo giro que estremece el sector de la seguridad social en el país, fue arrestado anoche el doctor Francisco Iván Minaya, exgerente de Servicios de Salud del Seguro Nacional de Salud (Senasa), conjuntamente con el expresidente de la entidad, el doctor Santiago Hazim.

La detención de ambos funcionarios marca una escalada significativa en la investigación que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso

Minaya fue requerido por las autoridades para ser interrogado respecto a su gestión y presuntos vínculos con las irregularidades investigadas en la aseguradora estatal. Durante el proceso, el funcionario estuvo asistido por su representante legal, el bogado Jaime Caonabo Terrero.

Tras concluir los intensos interrogatorios dirigidos por los fiscales de la (Pepca), y la Dirección de Persecución del Ministerio Público, tanto Minaya como Hazim fueron dejados detenidos.

Se reporta que otros involucrados en este caso también fueron detenidos y trasladados al mismo recinto, aunque sus identidades aún no han sido reveladas en su totalidad.

A su salida de la Procuraduría, el abogado Jaime Caonabo Terrero fue abordado por la prensa. Manteniendo un perfil reservado, el jurista declinó confirmar oficialmente el nombre de su cliente ante los medios, argumentando razones de ética profesional y el debido proceso.

Sin embargo, Terrero se limitó a confirmar que su defendido había sido requerido específicamente en relación con el "caso Senasa", validando así la conexión de Minaya con el expediente que se instruye.

Hasta el momento, la Procuraduría no ha emitido un comunicado oficial que desglose los cargos penales específicos o los hallazgos técnicos de la investigación que motivaron estas detenciones nocturnas.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público oficialice los motivos del arresto y presente la solicitud formal de medida de coerción ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Este tribunal fijará la fecha para la audiencia donde se determinará el futuro legal inmediato de Minaya, Hazim y los demás encartados en el sonado caso.